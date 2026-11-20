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人工智慧（AI）聊天機器人Claude的開發商Anthropic，19日正式在美國那斯達克交易所掛牌上市，股票代號為「ANT」。這家成立不到6年的AI公司，以813億美元的募資金額，打破SpaceX今年6月才剛創下的紀錄，成為史上規模最大的首次公開發行（IPO）。更驚人的是，Anthropic約5300名員工中，有高達96%一夜之間成為百萬美元富翁。Anthropic的IPO定價為每股83美元，19日開盤價就達到111.50美元，比發行價高出34%，盤中最高更衝上114.99美元，市值一度突破2兆美元，躋身全球最有價值企業之列。不過隨著大盤走弱，股價漲幅逐漸收斂，終場收在97.17美元，仍比發行價上漲17.1%。以完全稀釋股數計算，Anthropic收盤市值約1.8兆美元。當天成交量更高達8.46億股，遠遠超過SpaceX上市時的5.22億股。美國有線電視新聞網（CNN）報導，追蹤私人公司股權的平台Hill.com統計，以83美元的發行價計算，Anthropic約有5100名員工的持股價值超過100萬美元（約新台幣3300萬元），占員工總數的96%；最多約2800人的持股價值超過1000萬美元；更有約600人的身價突破1億美元（約新台幣33億元）。若以SEC文件中的股數計算，Anthropic全體員工持股合計約2320億美元，平均每人身價約4400萬美元。7位共同創辦人的持股，估計更是每人高達約180億美元。這些員工的身價為何能暴漲？關鍵在於Anthropic驚人的成長速度。Anthropic在2025年3月的估值只有615億美元，同年9月漲到1830億美元，今年5月更飆到9650億美元，如今上市首日就衝上約1.8兆美元。換句話說，早一年多加入的員工，手上的股票價值可能已經翻了好幾十倍。Hill創辦人暨執行長班森（Andrew Benson）表示：「最令人意外的是，這一切發生得這麼快。」他指出，Anthropic的離職率非常低，因為員工都知道離開的機會成本有多高。班森也說，就財務結果而言，「早進公司比資歷高更重要」，就算職級很低，只要是2023或2024年加入的員工，結果很可能比今年才加入的高階員工好得多。Anthropic的IPO還有一點與眾不同，就是允許7位創辦人以外的內部人士在上市第一天就賣股變現。一般公司上市時，通常會限制員工在3到6個月內不能出售股票。除了股票，Anthropic的薪水也相當優渥。據第三方數據平台Revelio Labs估計，Anthropic員工的全球平均年薪約19.4萬美元（約新台幣640萬元），北美地區的年薪中位數更達約22.2萬美元。而且，Anthropic的擴張腳步還沒停下。公司在2024年底員工還不到1000人，今年9月已經暴增到約5300人。據報導，今年10月Anthropic官網上仍有將近680個職缺，倫敦、都柏林與亞太地區的新辦公室也陸續進駐。Anthropic更另外預留了約1600億美元的股票，用來吸引未來的新員工。相較之下，今年6月上市的SpaceX，上市後的表現就讓投資人有些失望。SpaceX以每股135美元上市，6月16日一度衝上225.64美元的歷史高點，但之後一路下滑，目前股價約140美元，比高點跌了將近40%，本月初更一度跌破發行價。19日Anthropic上市當天，SpaceX股價也下跌約4%，收在138美元附近。不過，大批科技新貴誕生，也可能加劇舊金山的房市壓力。Anthropic的員工高度集中在舊金山，當地10月一般房屋成交價為170萬美元（約新台幣5600萬元），比一年前上漲近19%，同期全美房價中位數則大致持平，約41萬6700美元。