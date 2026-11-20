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台股近期出現劇烈震盪與重挫，不少股民哀鴻遍野，演藝圈也傳出「受災戶」。女星何如芸在臉書發文坦言，自己在這波跌勢中不僅把獲利吐光，甚至還倒賠，無奈自嘲「今年都做白工了」，兒子要她以後都別玩了，沒想到何如芸決定換個思考模式，笑喊，「永不妥協！」引來許多股民安慰。面對股市重挫，何如芸在貼文中展現出豁達心態，直言：「當情況壞到不能再壞的時候，反而莫名有種不再內耗的輕鬆。」她透露，兒子（哥哥）見狀忍不住關心問道：「媽媽妳賠光了嗎？」沒想到她竟難得爽快地直球回應：「對耶！還倒賠，今年都做白工了⋯⋯」聽到媽媽慘賠，兒子立刻貼心勸阻：「以後不要玩了啦！」對於兒子的勸退，何如芸雖然口頭答應「好！我想想」，但內心其實充滿不服輸的鬥志。她坦言，自己真正要思考的是「究竟是哪裡的投資策略出了錯」，並決定未來要換個思考模式重新操作看看。文末，自嘲「數學大爛」的她更霸氣宣示，絕不甘心永遠敗在數字之下，高喊「永不妥協！」並標註「#明天又是新的一天」為自己打氣，貼文曝光後立刻吸引大批股民共鳴與留言安慰。