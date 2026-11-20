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根據外媒《The Athletic》最新報導，拉斯維加斯與西雅圖是目前最有機會迎來NBA新球隊的兩大城市，一旦聯盟正式擴編為32隊，為了維持東西區各16隊的平衡，勢必得從現有西區15支球隊中調出一隊轉往東區。消息指出，明尼蘇達灰狼與曼菲斯灰熊都非常積極向聯盟爭取「東遷」，紐奧良鵜鶘則被列為第三候選。根據外媒《The Athletic》報導，聯盟多位消息人士透露，灰狼與灰熊近期都已開始向高層與其他球隊表達轉戰東區的意願。對兩隊而言，最大的誘因在於「競爭強度」與「舟車勞頓」。外界普遍認為西區整體深度與競爭張力仍高於東區，轉往東區意味著更有機會爭取分區龍頭甚至叩關總冠軍賽；同時，東遷也能大幅縮短客場飛行距離。從地理條件來看，灰熊距離夏洛特、亞特蘭大、印第安納、芝加哥與密爾瓦基等5座東區城市都在600英里以內；灰狼與密爾瓦基、芝加哥、印第安納、底特律的距離同樣在600英里內，距離克里夫蘭也僅約629英里。至於鵜鶘雖然距離4座東區城市都在700英里內，但考量到他們與德州三雄及奧克拉荷馬雷霆的地緣關係更為緊密，因此出線機率相對較低，不過消息人士也強調在正式拍板前一切尚未定案。NBA上一次進行分區重組，要追溯至2004-05賽季夏洛特山貓（現黃蜂）加入聯盟時，當時鵜鶘從東區換到西區，相關決議早在2003年11月便已底定。如今擴軍與分區調整再度成為老闆會議、聯盟辦公室與球團高層的核心議題，聯盟內部也已設立委員會評估擴軍對競爭平衡與球員天賦稀釋的影響。NBA總裁蕭華（Adam Silver）多次表示，希望理事會在2026年底前就擴軍案進行投票並選出得標團隊。據了解，聯盟在拉斯維加斯的遴選進度較快，領跑陣營包括沃爾瑪繼承人蘿莉（Nancy Walton Laurie）與丈夫蘿莉（Bill Laurie）團隊，以及維加斯黃金騎士老闆佛利（Bill Foley）團隊。待拉斯維加斯人選底定後，聯盟才會把重心轉向西雅圖。至於新軍究竟會在2028-29賽季正式亮相，或是部分球隊延至隔年才投入戰場，仍有待後續拍板定案。