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市場預期美國聯準會（Fed）年底可能再升息，根據國泰金控今（20）日公布11月國民經濟信心調查結果，有超過6成民眾投資債券ETF，未來一年仍有近5成民眾有意願買進債券ETF，而且美國聯準會升降息是影響未來一年投資的主要考慮之一。債券ETF是一種在交易所上市的基金，專門投資於一籃子債券。國泰金這次調查結果顯示，有62%民眾有投資債券ETF，51%民眾的投資目的為長期投資、領取配息，另外有11%民眾的投資目的為短期投資、賺取價差。在未來投資動向上，有45%民眾在未來1年會維持既有的債券ETF部位不動；近5成民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中36%民眾打算買進後持有超過一年才賣出，14%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出，僅6%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。至於影響民眾未來一年債券ETF投資的主要因素，國泰金調查結果顯示，有27%民眾以聯準會升降息為最主要考量，22%民眾會因美國及台灣股市指數表現好壞，決定未來一年是否投資債券ETF，也有18%民眾會評估川普關稅或財政政策影響。