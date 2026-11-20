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▲黃仁勳3年後會回來？前推特CEO嗆輝達：等著看！（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭職後，公司內部人心浮動，代理執行長克瑞斯（Colette Kress）急忙祭出「留人大絕」！據美國科技媒體《Wired》與英國《金融時報》報導，克瑞斯18日首度以代理執行長身分召開全體員工大會，宣布將原本春季才進行的加薪與股票獎勵，提前到12月發放。與此同時，外界也盛傳黃仁勳可能募集500億美元（約新台幣1.6兆元）另起爐灶，引發熱議。這場員工大會歷時約50分鐘，面對將近4.9萬名員工，克瑞斯開場不久就宣布加薪消息。她說：「我們最想做的事，就是照顧好在這裡的每一名員工。」克瑞斯也透露，會前收到約700個員工提問，其中最多人關心的就是薪酬問題。不過據報導，第二多的要求是希望董事會更加透明，這點克瑞斯並沒有回應。至於加薪與股票獎勵的具體幅度，目前也還沒有公布。董事長瓊斯（Harvey Jones）也出席這場大會，並表示公司不會去找一個「黃仁勳的複製品」。輝達共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）則在問答環節強調，企業文化應該落實在工作和合作的方式上，而不是寫在海報上，並相信「我們會沒事的」。事實上，輝達董事會本週動作頻頻。除了在財報會議上明確表示不會讓黃仁勳回任，董事會還宣布成立國家安全委員會，負責監督國安政策與出口管制合規，並停止向中國出貨H200晶片，同時追加1500億美元的股票回購計畫。不過，美國新聞網站Semafor報導，董事會內部仍有一個三人小組在推動黃仁勳回任，顯示董事會並非鐵板一塊。外界最擔心的，是輝達頂尖工程師會不會被挖角。分析師預期，AMD、博通、雲端巨頭與AI新創公司，都會積極搶挖輝達的技術人才。Melius Research分析師賴澤斯（Ben Reitzes）直言，留住工程師、讓產品路線圖照計畫推進，才是長期投資人最該關注的事。目前雖然還沒有傳出大規模出走，但輝達上海辦公室已有一名資深機器人工程師公開辭職，原因是公司沒有向員工說明黃仁勳離開的影響。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也指出，很多工程師是因為黃仁勳才留在輝達，甚至拒絕過其他公司更高的待遇。至於黃仁勳的下一步，Semafor記者戈斯瓦米（Rohan Goswami）18日在節目《Prof G Markets》中預測，黃仁勳回鍋輝達的機率是「零」，他比較可能和長期支持他的盟友一起，募集約500億美元成立新公司。不過要注意的是，這只是戈斯瓦米的個人預測，並非黃仁勳本人宣布的計畫。黃仁勳自12日辭職以來，並沒有宣布成立或加入任何新公司，網路上流傳他要募資成立半導體公司的說法，目前也未經證實。另外，網路上瘋傳一封「數百名輝達員工聯名要求黃仁勳回任」的公開信，經查證，這封信幾乎是逐字照抄2023年OpenAI員工要求奧特曼（Sam Altman）回任的公開信，內容也與事實不符，讀者應多加留意。