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選戰進入最後衝刺，國民黨台中市長候選人江啟臣(19)日晚間在北屯區三甲福德廟舉辦「台中升級、幸福加給、北屯大團結聯合問政說明會」，台中市長盧秀燕專程「回娘家」站台助講，立委黃健豪與北屯議員候選人賴順仁等四候選人、多位在地里長也全員到齊。面對北屯今年增加一席議員，江啟臣呼籲支持者平均配票，力拚藍軍在北屯「全壘打」。江啟臣昨傍晚結束車隊掃街行程後隨即趕赴北屯，儘管夜色已深，廟埕前依舊湧入大批支持者，現場氣氛熱烈。與會的北屯區市議員候選人沈佑蓮、賴順仁、許育璿、吳宗學及多位在地里長齊聚一堂；江啟臣也特別懇託鄉親除了集中選票支持四席議員外，更要力挺同額競選的里長衝高信任投票，展現基層團結氣勢。江啟臣致詞時指出，台中幅員遼闊、擁有近287萬人口，更是中彰投苗雲林超過500萬人生活圈的核心城市。他強調，接棒市長不是原地踏步，而是要跑得更快、衝出更好成績，讓臺中從「幸福宜居」進一步升級為具有國際競爭力的「旗艦級城市」。另外，江啟臣提出三大願景：第一發展「國際會展經濟」，讓世界看見臺中；第二推動「產業AI化」，將傳統精密機械升級為無人載具與機器人製造之都；第三落實「均衡治理」，規劃山線、海線、屯區、市區與烏日高鐵特區「五大20分鐘生活圈」，讓市民不必舟車勞頓，在生活圈內就能滿足食衣住行育樂與就醫、就學、就業需求。隨後登場的盧秀燕則笑稱「回到北屯就像回娘家」，並細數過去八年臺中連續蟬聯幸福城市的施政成果。她指出，臺中「老人健保補助」過去曾遭前任取消，如今立法院討論全國性老人健保補助與超徵稅收「普發現金2萬元」也遭遇阻礙。她形容超徵稅收是「AI紅利」，主張應該「中央跟人民一人一半，感情才不會散」。由於選戰僅剩最後倒數，盧秀燕也體恤江啟臣還得趕場掃街，「一天要當五天用」，兩人同台展現緊密接棒決心，誓言攜手再創臺中黃金十年。