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蔡詩萍、故宮隔空交火 經濟部澄清：普查不等於強制設置

台北市文化局長蔡詩萍日前爆料，國立故宮博物院曾有意在園區建築屋頂設置太陽能光電板，卻遭北市文化局拒絕，故宮隨即發聲明否認，雙方隔空交火。國民黨立委王鴻薇也公布相關公文，質疑故宮說謊。對此，經濟部次長賴建信今（20）日回應，經濟部過去確實曾進行太陽光電設置普查，但公文中已特別提醒應注意文化資產相關問題，強調「普查只是一個普查，並不是強制性的要求」，盼外界勿將調查作業與強制設置混為一談。蔡詩萍19日在臉書發文指出，台北市文化局曾拒絕故宮在園區建築物屋頂設置光電板的相關函文，並附上故宮建築屋頂鋪滿光電板的AI生成圖片，引發議論。故宮隨後發布聲明，強調從未提出於正館園區設置太陽能板的提案，並要求蔡詩萍撤文、公開道歉。蔡詩萍則再度貼出故宮相關公文反擊，強調自己的指控有所依據，反問「道什麼歉呢？」王鴻薇也加入戰局，質疑故宮面對白紙黑字的公文仍否認相關說法。賴建信20日受訪表示，故宮已經透過正式公文澄清，並未設置光電板。他進一步說明，經濟部過去確實曾針對太陽光電進行普查，但相關公文也明確提及，涉及文化資產的部分應特別注意，並非要求各機關一律設置光電設備。賴建信強調，經濟部進行普查的目的，是了解各場域設置太陽光電的可能性，而非強制要求設置，「我們普查的作業，這只是一個普查，並不是強制性的要求」，藉此再次向外界說明政策原意。至於國民黨立委質疑，故宮具有文化資產價值，本就不應被納入光電普查範圍，但台北市內包括龍山寺、西門紅樓等具有文化資產身分的場域，也有相關太陽能設施設置案例，是否代表台北市長蔣萬安同樣支持光電政策？賴建信回應，無論是屋頂型、地面型或水面型太陽光電，相關設置都必須經過普查，並徵詢專業評估意見，目前已設置光電設備的場域，也都是依法規及專業評估結果辦理，並非任意設置。賴建信也提到，歐洲商會18日曾指出，風力發電、太陽光電等成熟且可驗證的再生能源技術，若能搭配電網及儲能設施，有助於提升台灣能源供應韌性。他強調，推動太陽光電仍須兼顧法規及專業評估，尤其涉及文化資產的場域，更應審慎處理。