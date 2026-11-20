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藍白選前大合體！黃國昌證實蔣萬安、柯文哲將同框

九合一選舉進入最後倒數，台北市長選情持續升溫，力拚連任的台北市長蔣萬安積極爭取民眾黨支持，外界關注，蔣萬安是否會在明（21）日民眾黨選前全國大造勢上，與民眾黨創黨主席柯文哲同台。對此，民眾黨主席黃國昌今（20）日上午陪同台北市議員候選人陳宥丞車隊掃街時證實，蔣萬安將出席造勢活動並上台致詞，更預告「絕對會讓大家有非常值得期待的時刻」，強調外界不必再猜測兩人是否「同場不同台」，屆時一定會看到蔣萬安與柯文哲同框、互相加油打氣的畫面。民眾黨將於21日晚間6時，在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，除了向柯文哲擔任台北市長期間推動的重要建設致敬，也希望號召支持者站出來，力挺民眾黨各地候選人。隨著選戰進入最後關頭，蔣萬安是否與柯文哲同台，也成為外界關注焦點。黃國昌上午受訪時表示，民眾黨已正式向蔣萬安發出邀請，蔣萬安也將與部分國民黨立委共同出席活動。他透露，蔣萬安明晚不僅會到場，更將上台致詞，「蔣萬安明天晚上上台致詞的時候，絕對會讓大家有非常值得期待的時刻」。黃國昌進一步強調，對於蔣萬安與柯文哲是否會「同場不同台」，外界已經不需要再猜測，「一定會讓大家看到兩位同框加油打氣的畫面」，等同提前證實兩人將在選前造勢場合公開合體。