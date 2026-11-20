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寶可夢郵局商品開賣爆人潮 粉絲不畏冷氣團徹夜排隊

▲寶可夢粉絲無懼冷氣團影響，在郵局外苦等入場。（圖／記者張志浩攝）

郵局排隊人龍長達200公尺 2小時前進不到50公尺

▲有民眾上午8點就到郵局排隊，卻只能拿到第199號。（圖／記者張志浩攝）

6間寶可夢主題郵局、6組郵筒地點一次看

▲郵局工作人員在隊尾舉牌，並強調「皮卡丘、伊布便利箱折疊推車」已經完售。（圖／記者張志浩攝）

中華郵政與寶可夢合作推出的「郵票、集郵商品」，日前網路預購已掀起一波熱潮，今（20）日全台901郵局正式發售，各據點湧入眾多寶可夢粉絲排隊搶購，《NOWNEWS》記者今早直擊「三重中山路郵局」，有民眾上午8點開始排隊，上午10點才往前不到50公尺的距離，夜排粉絲甚至昨（19）日晚上8點就先到場卡位，寶可夢熱度相當驚人。寶可夢集郵商品今天在901郵局實體發售，部分據點甚至有少量的寶可夢郵票存貨，吸引大批民眾搶購，社群不少網友分享，包括世貿郵局、北門郵局、三重郵局等，從昨天晚上就有民眾無懼冷氣團影響夜排等待。而在三重中山路郵局，排隊人龍從郵局門口往外延伸達200公尺，許多粉絲自備板凳、食物、多顆行動電源消磨時間，隊伍末端也有工作人員舉牌，牌上顯示本次最熱門商品「皮卡丘、伊布便利箱折疊推車」已經完售。今早起床就到場的陳先生分享，自己8點抵達，工作人員陸續發放排隊號碼牌，上面印有這次商品的配發數量，「看到隊伍長度就覺得不妙，果然只拿到199號」，後來聽說頭香昨晚8點半就到現場，陳先生直言「我真的沒辦法」，且排隊2小時後，上午10點，隊伍竟然往前移動不到50公尺，一早在郵局外懷疑人生。寶可夢集郵商品曾在11月4日開放網路預購，寶可夢郵票則在11月17日網路預購，當提及郵局這兩次的預購作業，陳先生也無奈的說「真的太多人了啦，那個網站根本點不進去、排不到，所以我現在才在這邊。」本次郵局寶可夢聯名，官方設置6間寶可夢主題郵局，分別為「台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、高雄新興郵局」，讓粉絲能到指定郵局收藏郵票、感受寶可夢主題氛圍。此外，全台還有6組寶可夢主題郵筒同步登場，設置地點包括「台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局」，涵蓋北部、東部及離島地區。