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第1名｜2026年11月6日： 盤中重挫3,737.67點，創史上最大盤中跌點。





第2名｜2026年7月17日： 盤中下跌2,953.71點。





第3名｜2026年6月8日： 盤中下跌2,694.08點。





第4名｜2026年11月16日： 盤中下跌2,635.04點。





第5名｜2026年11月20日： 盤中最低35,959.03點，較前一交易日收盤重挫2,467.86點。





台股今（20）日賣壓持續擴大，截至上午11時11分指數報36,015.25點，下跌2,411.64點、跌幅6.28%；盤中最低更下探35,959.03點，較前一交易日收盤重挫2,467.86點，跌幅約6.42%，創史上第5大跌點，台積電（2330）盤中跌破2,000元整數關卡，最低下探1,990元，上午11時11分更新報1,995元，下跌105元、跌幅5%。台積電前一交易日收在2,100元，今日以2,035元開出，盤中最高2,060元、最低1,990元，上午11時11分報1,995元，正式跌破2,000元關卡，下跌105元、跌幅5%。當時成交量39,644張，成交金額802.39億元，權王走弱也加重市場對大型權值股的觀望。回顧前一交易日（19日），加權指數終場收在38,426.89點，下跌1,768.02點，跌幅4.40%，創史上第7大收盤跌點；盤中最低下探38,259.70點，下跌1,935.21點，創當時史上第9大盤中跌點，並跌破約39,368點年線。今日盤中最低跌點進一步擴大至2,263.93點，超越過去盤中跌點排名第5的紀錄門檻，回顧台股史上盤中最大跌點紀錄，截至11月20日上午11時行情，前5大盤中跌點為：