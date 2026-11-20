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丹佛金塊在20日於主場迎戰東區強權波士頓塞爾提克，靠著當家球星約基奇（Nikola Jokic）繳出24分8籃板9助攻的準大三元全能表現，終場以105：101力克綠衫軍，將戰績推進至8勝5負。近期電玩界十年一遇的超級大作《俠盜獵車手6》正式上市引爆全球熱潮，現場記者好奇詢問約基奇是否也準備回家玩，沒想到這位塞爾維亞中鋒自己對《GTA 6》毫無興趣，都在手機上玩《英雄聯盟》（League of Legends）手遊版。眾所周知，約基奇向來生活低調樸實、對外界潮流毫不感興趣，當全球無數玩家與NBA球星都為了《GTA 6》上市而瘋狂時，記者在賽後受訪時順勢詢問約基奇平時是否也打電動，約基奇點頭承認後，記者隨即追問他是否會跟著大家一起玩《GTA 6》。不料約基奇完全不為這款十年神作所動，直接給出超接地氣的回答：「不會……我都在手機上玩《英雄聯盟》（League of Legends）。」相較於金塊隊友們恐怕一回到家就迫不及待打開主機投入「罪惡城市」的懷抱，約基奇對《GTA 6》毫無興趣、唯獨鍾情於手機版《英雄聯盟：激鬥峽谷》。回到球場表現，金塊昨日在替補陣容整體火力低迷的情況下，能夠力退強敵塞爾提克，除了約基奇全場穿針引線外，從板凳出發的老將德羅展（DeMar DeRozan）高效攻下18分成為致勝關鍵。賽後約基奇也對這位新隊友讚不絕口：「他是一名非常特別的球員，我們現在要做的就是學習如何與他並肩作戰，你必須學會怎麼幫他掩護、怎麼幫他製造出手機會。」由於德羅展屬於節奏偏慢、擅長中距離單打的傳統得分手，與金塊過去熟悉的快速球風截然不同，但目前看來雙方磨合漸入佳境，隨著賽季深入，金塊的進攻體系可望釋放出更強大的火力。