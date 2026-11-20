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台北市長蔣萬安與國民黨新北市長候選人李四川昨（19）日共同召開「雙北好水」記者會，聯手宣示「翡翠水庫，光電止步」；此舉也引發旅美教授林環牆關注，他分析2026首都市長選情，認為蔣萬安強勢捍衛翡翠水庫、阻擋了光電板，可能對民進黨候選人沈伯洋造成衝擊，恐讓「洋流號」擱淺了。民眾黨創黨主席柯文哲日前談及小草投票意向時，突然舉起電子手環，稱「這是賴清德給我的」，並提醒支持者應該思考「不投給誰」。林環牆認為，柯文哲這番發言等於向小草釋出訊號，也讓外界關注民眾黨支持者在台北市長選戰中的投票動向。林環牆進一步以「當中間選民和小草繼續出走，沈伯洋的洋流號不就擱淺了」形容選情，他更批評沈伯洋的「雙面、陰暗」終究演不下去，並引用湧蓮寺籤文「畫餅如何療得飢？正直才是做人的根本」，藉此表達自身看法。網友也紛紛留言表示「這次是真的藍白合了」，也有人稱讚「林教授太強了，時事的籤詩都跟到了！真的很關愛台灣」，顯示蔣萬安、李四川聯手反對翡翠水庫設置光電板，以及柯文哲對小草投票意向的發言，已成為藍白支持者討論台北市長選情的焦點。