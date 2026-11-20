「2026臺北溫泉季」活動原於10月底舉行，受薔琵颱風影響改期於本周11月20日（周五）至11月22日（周日），地點就在北投區光明路及七星街。三天活動包含舞台表演，今（20）日晚間將由明華園盛大演出，明日更將有踩街遊行。而活動3天內還有美食多元展攤、胖卡車區、愛心義賣、文創市集與親子 DIY。《NOWNEWS今日新聞》整理三天活動亮點、場域圖、交通管制等資訊一次看。
🟡「2026 臺北溫泉季」3日活動亮點：
📍第一天（11月20日）：
由在地藝文團體輪番演出，傍晚舉行溫泉季啟幕儀式，晚間由明華園帶來演出。
📍第二天（11月21日）：
11：00開始以踩街遊行為主軸，搭配舞台表演、在地藝文團體接力演出與熱力十足的 YOSAKOI，晚間由「金曲之夜」接棒，將有方季惟、李子森、T.O.H.、KIRIS等藝人登台演出。
📍第三天（11月22日）：
為「臺北北投花浴衣節」，搭配 YOSAKOI 與藝文演出，另有 YOYO 親子歡唱、親子 DIY 與浴衣體驗。
🟡「2026 臺北溫泉季」交通管制：
臺北市公共運輸處表示，踩街遊行訂於11月21日11時至13時舉行。為維護前揭活動交通秩序及人員安全，11月21日10時40分起，光明路（磺港路至大業路）實施彈性交通管制，並於遊行隊伍自光明路全數進入七星街後，視現場實際交通狀況提前或延後管制時間。
公共運輸處強調，活動期間，管制道路範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站查詢相關資訊。
▪️「2026 臺北溫泉季」相關資訊：
日期：11月20日－11月22日
地點：七星街、新北投站周邊、七星公園
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍第一天（11月20日）：
由在地藝文團體輪番演出，傍晚舉行溫泉季啟幕儀式，晚間由明華園帶來演出。
📍第二天（11月21日）：
11：00開始以踩街遊行為主軸，搭配舞台表演、在地藝文團體接力演出與熱力十足的 YOSAKOI，晚間由「金曲之夜」接棒，將有方季惟、李子森、T.O.H.、KIRIS等藝人登台演出。
📍第三天（11月22日）：
為「臺北北投花浴衣節」，搭配 YOSAKOI 與藝文演出，另有 YOYO 親子歡唱、親子 DIY 與浴衣體驗。
臺北市公共運輸處表示，踩街遊行訂於11月21日11時至13時舉行。為維護前揭活動交通秩序及人員安全，11月21日10時40分起，光明路（磺港路至大業路）實施彈性交通管制，並於遊行隊伍自光明路全數進入七星街後，視現場實際交通狀況提前或延後管制時間。
公共運輸處強調，活動期間，管制道路範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站查詢相關資訊。
日期：11月20日－11月22日
地點：七星街、新北投站周邊、七星公園