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2027羊年4生肖犯太歲！屬羊捲入是非、牛恐破財、鼠遭暗算

生肖羊「值太歲」

▲屬羊者迎來本命年，屬於「值太歲」，一年中可能遇到同儕競爭、人際摩擦。（圖／取自unsplash）

生肖牛「沖太歲」

生肖狗「破太歲」

生肖鼠「害太歲」

▲屬鼠者在2027年「害太歲」，人際關係容易出狀況，容易因信任他人而吃虧，建議審慎處理財務問題，包括朋友借錢、合夥投資等。（圖／記者顏真真攝）

羊、牛、狗、鼠2027犯太歲！化解轉運法一次看

▲針對2027年犯太歲生肖，董易奇建議可透過安太歲、拜太歲等方式祈求平安。（圖／記者陳榮昌攝）

2027年紅羊年是什麼？

2027年丁未紅羊年即將到來，12生肖整體運勢將有變動，根據《搜狐網》引述命理專家董易奇表示，董易奇提供化解犯太歲方法，建議可以安太歲、拜太歲等方式轉運，祈求一整年平安。2027年是丁未羊年，屬羊者迎來本命年，屬於「值太歲」，一年中可能遇到同儕競爭、人際摩擦，尤其是在職場或朋友間，建議保持低調、避免捲入紛爭。但屬羊的朋友也不用太過緊張，流年同時有「六白偏財」、「華蓋」等吉象，代表屬羊者財運與個人能力方面，仍有望取得突破。屬牛者在2027年遇上「丑未相沖」，屬於「沖太歲」，也就是傳統命理上所謂的「正沖」，代表可能在生活與工作上出現大變動，尤其要當心破財損耗、口舌是非等，若涉及投資等利益時，更容易因溝通不清而引發糾紛，建議採取「以靜制動」的方式，避免因衝動而造成損失。屬狗者在2027年屬於「破太歲」，象徵原先安排好的事情或計畫可能出現變數，甚至可能出現工作延誤、合作破局等狀況，且建議屬狗的朋友留意健康，避免過度勞累。不過屬狗的朋友別太擔心，流年有「一白偏財」命理吉象，建議可以善用人脈，在變動中找到財運轉機。屬鼠者在2027年與太歲形成「子未相害」，屬於「害太歲」，容易在人際關係中出現阻礙，易有人際誤會與溝通落差，且容易因信任他人而吃虧，建議審慎處理財務問題，包括朋友借錢、合夥投資等，以免日後因錢傷感情。不過屬鼠流年有「紫微」、「龍德」等吉星，代表遇到困難有貴人相助。針對2027年犯太歲生肖，董易奇建議可透過安太歲、拜太歲等方式祈求平安，也可在面臨重大投資、轉職或簽約時審慎評估，避免因為衝動進行決策，也要留意健康，並減少不必要的金錢往來。根據埔鹽紫竹觀音宮解釋，「紅羊年」是民間命理裡常見的說法，通常指天干帶火、地支為羊的年份，最典型的就是丁未年，因「丁」屬陰火，火色常以紅色代表，「未」就是羊，所以被稱作「紅羊年」。2027年就是丁未年，因此常被稱為「紅羊年」，但「紅羊年」本身不是官方曆法名詞，而是命理、民俗文化中的稱呼。它也不代表一定有災難或一定不好。個人運勢還是要結合出生八字、流年與大運，不能只看「紅羊」兩個字定論。