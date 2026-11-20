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▲Andy在影片下方留言為胡瓜打氣，《新下面一位》官方也馬上回應道謝。（圖／翻攝自新下面一位YT）

藝人胡瓜經營近3年、累積60萬訂閱的YouTube頻道《下面一位》與合夥人爆糾紛，負責管理帳務的合夥人突然表示不想繼續，並開價2000萬元讓他買回原頻道，胡瓜最終決定開新頻道《新下面一位》。不料這卻釣出去年控訴女友家寧一家搶走百萬頻道「眾量級」商標及公司資產等的Andy，昨（19）日在影片下15字留言為胡瓜加油，讓官方嗨翻喊：「謝謝Andy學長。」《新下面一位》在昨日公開首部影片，胡瓜與女兒胡盈禎（小禎）、兒子胡釋安透露跟《下面一位》頻道合夥人之間的紛爭，引發外界熱議，竟然連Andy都現身影片留言區，「瓜哥，您的頻道我看很久了，一起加油。」為胡瓜鼓勵，讓網友都非常驚訝直呼：「Andy哥過來人來了，被坑了4千多萬，瓜哥可以跟他請益」、「​瓜哥如果不熟悉的話，這位是頻道拆分後，一夜站回百萬訂閱的男人。」紛紛敲碗邀Andy上節目，官方還打算直接拜師，笑喊：「謝謝Andy學長。」讓粉絲都笑翻。回顧事件來源，胡瓜昨日透露與負責管理帳務的合夥人產生糾紛，表示雖然原頻道流量表現不錯，但合夥人卻表示結算後沒賺錢、決定退出，並以沒有利益為由，向胡瓜開價2000萬元買斷頻道，經過律師團隊審慎評估，若走法律途徑恐耗時2到3年，胡瓜最終決定另起爐灶，以務實方式進行結算並另開新頻道重新出發，而舊頻道將全面關閉營利功能，保留過去影片供觀眾免費觀看。而Andy則是在去年3月拍片控訴，經營10年的「眾量級」頻道、商標及公司資產遭前女友家寧一家人整碗端走，10年來頻道破億總收益，自己卻僅分得695萬元，甚至長期僅領取微薄月薪。家寧則發布影片反擊，稱頻道相關權益與分手條件是雙方當初的共識，經調查後全案於今年8月一審宣判，家寧母判處有期徒刑3年，另併科罰金50萬元；家寧父判刑4個月，併科罰金5萬元；家寧妹判刑2個月，緩刑2年，併科罰金10萬元與60小時公益服務；家寧本人則無罪，全案仍可上訴。