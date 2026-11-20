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中小型股跌停鎖死引爆賣壓

止跌觀察兩大指標

台股近期走勢低迷，不只國安基金出手護盤，金管會更升級限空令。不過昨日，AI企業「Anthropic」掛牌刺激有限，美股主要指數跌幅均超過2%。今（20）日、韓股市也下挫，台股加權盤中重挫超過2000點，最低觸及36162.96點，分析師表示，國內外對AI趨勢信心都動搖，台股中小型個股流動性問題必須解決，盤勢才可能回穩。台股加權指數今日開低走低，櫃買指數同樣走弱，盤中下挫逾7%，最低下探263.14點，下跌逾20點。資深分析師許博傑表示，台股今天持續走跌，重災區主要集中在中小型個股，櫃買指數單日跌幅超過7%，連續兩個交易日累計下跌約13%。即使國安基金進場拉抬中大型權值股，仍難以抵擋市場信心潰散的賣壓。許博傑指出，目前市場融資維持率持續下降，加上不少個股跌停鎖死、賣壓無法有效消化，導致投資人無法賣出跌停股，只能轉而賣出其他具有流動性的股票，使市場賣壓進一步擴大、雪上加霜。短線要觀察盤勢能否回穩，關鍵在於中小型個股的跌停板能否陸續打開，以及台積電、鴻海、聯發科等大型權值股能否出現有效反彈。許博傑表示，雖然金管會已祭出限空令，但近期美股AI新創Anthropic掛牌表現不如預期，也讓市場對整體AI產業前景的信心出現動搖，市場對AI發展趨勢的疑慮升高。至於台股何時能止跌，目前仍難以確定，短期必須先看到中小型個股流動性問題獲得緩解，跌停個股陸續打開，市場才有機會逐步恢復信心。台積電下挫100元、暫報2000元；聯發科下挫345元、一度觸及跌停，暫報3375元；鴻海下挫9.5元、暫報211元。