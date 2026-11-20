我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉涵竹PO出《後宮甄嬛傳》梗圖直呼「台股價崩」，甚至幽默自封「竹貴妃」形容自己已遭4根綠K棒杖斃、資產縮水到不成人形。（圖／劉涵竹臉書）

前主播劉涵竹身兼廣播、網路節目主持人與作家等多重身分，近年則進軍演藝圈成為《小姐不熙娣》班底，對於理財投資頗有心得的她，近日碰上台股大跌，劉涵竹同樣損失慘重，昨（19）日在臉書上PO出《後宮甄嬛傳》的梗圖，哀嚎：「台股價崩！竹貴妃已慘遭4根綠K棒，杖斃！」並透露如今資產已經減到不成人形，貼文一出引來不少網友共鳴。台股近期劇烈震盪並連日重挫，今日早盤更失守3萬7000點大關，前主播劉涵竹也淪為受災戶。她昨日在臉書曬出《後宮甄嬛傳》梗圖直呼「台股價崩」，甚至幽默自封「竹貴妃」形容自己已遭4根綠K棒杖斃、資產縮水到不成人形。面對綠油油的盤勢，劉涵竹苦中作樂喊話：「台灣已經沒有萬金股了，我有萬金油，大家都來說幹話、放哏圖紓壓吧！」貼文一出立刻引爆股民共鳴，紛紛留言苦笑：「笑著笑著就哭了」、「雖然虧很多錢，但看到這圖還是想笑」、「本來要去釜山，現在只能去金山。」事實上，劉涵竹擁有20年的投資經驗，平時經常分享台股觀察及投資心得，先前股市大漲時，她透露身邊大戶都在玩千金股，一張下去就是好幾百萬，等於年輕時奮鬥的年薪。劉涵竹也直言自己的投資胃口漸漸被養大，甚至短期之內三度被通知帳戶餘額不足，形容自己「真的得了股癌」，在股市投資過程中感受到這種「痛並快樂著」的滋味。劉涵竹過去也曾經是月領3 萬元薪資的小資女孩，憑著自身努力在新聞工作中接受磨練、獲得加薪機會，並學習投資理財，在 30歲時就實現買房願望，她以過來人經驗建議想存錢的小資族，先透過提升專業技能增加職場收入，累積到一筆資金後，再有系統地規劃理財配置，才能加快財富累積速度。另外，劉涵竹還分享自己對「財富自由」的看法，認為真正的財富自由並不是外顯地揮霍，而是「外在維持現狀，內在心有底氣」，透露身邊就有一位好友，靠著今年上半年台股大多頭行情獲利了結數億元，卻依舊低調過日子，正是她心中「財富自由」的最佳寫照。