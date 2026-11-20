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秀公文、製作AI圖 蔡詩萍：故宮要來申請光電被駁回

台北市文化局長蔡詩萍昨（19）日在臉書上發文，直指國立故宮博物院來函說要設光電板被自己擋下，更用AI生成出佈滿光電板的示意圖。故宮及能源主管機關經濟部均出面否認，經濟部次長賴建信今（20）日表示，該調查僅是普查，針對文化資產都會格外留意，更強調並非強制要求設置。故宮主秘王耀鋒今日受訪表示，故宮已經明確回覆沒有要在院區設置光電板，但基於台北市文化局是故宮文資身分的主管機關，行政程序上面為了可以完整回覆，雙方同仁都有事先溝通才會發文給文化局，取得完整說明，並非向北市府請示是否設置光電。賴建信也表示，普查並沒有強制要求，認為不管是屋頂型、地面型，或是水庫型的太陽光電，將會徵詢專業評估意見，設置場域都是依法，專業評估來設置。蔡詩萍昨臉書表示，當故宮想要在園區內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備案，自己否決，強調《文化資產保存法》第24條、第30條，文資的任何保存、修復、再利用計畫，「均以保存原有形貌」，「保留立面元素」為基本前提。當故宮發聲明反駁，並要求將生成的AI圖像撤除，蔡詩萍再反擊，秀出故宮公文，裡面提到「因經濟部能源署為釐清本院可裝設太陽光電發電設備之建物屋頂面積，倘未能設置需填寫不可設置原因，爰特函請惠予協助釋示旨揭區域內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備之妥適性」，認為是故宮請示能否設置光電面板。經濟部能源署昨晚回文，蔡詩萍說法是不實訊息，強調，盤點不是強迫，調查不是提案，請勿扭曲公文、誤導社會，還原調查是因屋頂型光電最具社會共識，5月27日發文請各部會逐棟確認屋頂面積與設置現況，並附上不可設置原因「文化資產」、「建物老舊」、「整建計畫」等情形均一律排除。他們更舉例，台北市在國定古蹟艋舺龍山寺、市定古蹟西門紅樓「小八角樓」同樣都設置光電板，可以在不破壞古蹟本體下兼顧光電。