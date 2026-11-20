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今晚至明晨最冷 苗栗以北空曠區剩下10度

▲受冷氣團影響，今天白天各地氣溫都偏低，早晚低溫非常寒冷，山區降雨機率高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周日冷氣團減弱 下周二鋒面通過全台轉雨

▲周五、周六氣溫最低，周日白天冷氣團逐漸減弱，新一波東北季風預計下周二抵達。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲周六至下周一水氣減少，各地多雲到晴，下周二會有鋒面通過，全台降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

大陸冷氣團威力達到顛峰，中央氣象署氣象預報中心技正李孟軒表示，今晚至明晨（11月20日至11月21日）將是最冷時段，北台灣低溫僅13至14度，苗栗以北近山區、空曠地區更有機會下探10度，周日（11月22日）冷氣團逐漸減弱，但下周二（11月24日）鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率再度提高。李孟軒指出，大陸冷氣團影響、雲量較多，今天白天各地氣溫都偏低，中部以北、宜蘭、花蓮白天高溫大致都不超過20度，台東、嘉義以南白天高溫則是落在21度左右，傍晚開始各地會越來越冷，今晚至明天清晨，將會是氣溫最低的一段時間。李孟軒提醒，今晚至明晨，北台灣、宜蘭低溫普遍13至14度，其他地區15至17度左右，苗栗以北近山區、空曠地區，受到輻射冷卻影響，氣溫會再更低，有機會出現10度左右的極端低溫，南部及台東也只有16至18度；今天低溫搭配山區降雨，海拔3000公尺以上的高山有飄雪或下冰霰的機率。李孟軒說明，周日白天冷氣團才會逐漸減弱，下周一各地白天高溫回升到25至28度，新一波東北季風預計下周二開始影響，北部、宜蘭白天高溫下降到20度左右，低溫接近16度，整體降溫不會比今明兩天的冷氣團大。降雨方面，明天至下周一水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨，但是下周二會有鋒面通過，配合東北季風增強，全台降雨機率提高，尤其是迎風面北台灣、東半部整天都有局部短暫雨，中南部則是以零星雨勢為主。