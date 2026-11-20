曾經是全世界最受歡迎的河馬之一，如今卻傳出令人鼻酸的消息。美國辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）當地時間19日宣布，園內人氣河馬費歐娜（Fiona）不幸離世，享年9歲。這隻從出生就與死神搏鬥、一路克服重重難關的河馬，日前意外吞下一頂針織帽，經過獸醫團隊多日搶救，最終仍回天乏術，消息曝光後，許多喜愛她的民眾都深感不捨。
出生時僅13公斤！早產6週、一度「命懸一線」
根據《CNN》報導，費歐娜2017年出生時，比預產期早了約6週，體重僅29磅（約13.2公斤），遠低於一般河馬幼崽約100磅（45公斤）的出生體重。
當時的費歐娜，不僅無法穩定站立，也很難順利從母親身上吸奶，生存狀況令人擔憂。為了幫助她活下來，辛辛那提動物園特別組成照護團隊，日夜觀察她的健康狀況，甚至邀請附近兒童醫院的護理人員協助照料。
在工作人員悉心照顧下，費歐娜終於逐漸長大，從一隻瘦弱、需要特別留意的早產河馬，慢慢成為健康活潑的明星動物。
從早產河馬到全球明星！陪伴無數人走過近10年歲月
也是在同一年，動物園開始透過社群媒體，分享費歐娜的成長過程，從第一次站起來、學習游泳，到逐漸長成體型壯碩的河馬，每一次進步，都吸引大批網友關注，不僅成為辛辛那提動物園最具代表性的明星動物之一，也吸引來自世界各地的遊客，專程前來探望。
意外吞下針織帽！獸醫團隊搶救多日仍不治
然而，這段生命奇蹟，最終還是畫下令人遺憾的句點。
根據動物園說明，費歐娜上週吞下一頂意外掉入棲息地的針織帽，隨後出現健康問題，獸醫團隊嘗試多種方式，希望協助她排出異物，但由於異物始終無法排出，加上費歐娜體型龐大，醫療團隊面臨相當大的挑戰。
儘管工作人員竭盡全力，最終仍無法挽救她的生命。動物園園長傑尼克（Dave Jenike）難過的表示，團隊對於這樣的結果感到震驚，感嘆費歐娜一直奮戰到最後一刻。
費歐娜離世後，辛辛那提市長普雷瓦爾（Aftab Pureval）也表達哀悼，形容她是這座城市「堅韌與喜悅」的象徵，感謝她曾為無數家庭與孩童帶來歡笑。
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根據《CNN》報導，費歐娜2017年出生時，比預產期早了約6週，體重僅29磅（約13.2公斤），遠低於一般河馬幼崽約100磅（45公斤）的出生體重。
當時的費歐娜，不僅無法穩定站立，也很難順利從母親身上吸奶，生存狀況令人擔憂。為了幫助她活下來，辛辛那提動物園特別組成照護團隊，日夜觀察她的健康狀況，甚至邀請附近兒童醫院的護理人員協助照料。
在工作人員悉心照顧下，費歐娜終於逐漸長大，從一隻瘦弱、需要特別留意的早產河馬，慢慢成為健康活潑的明星動物。
也是在同一年，動物園開始透過社群媒體，分享費歐娜的成長過程，從第一次站起來、學習游泳，到逐漸長成體型壯碩的河馬，每一次進步，都吸引大批網友關注，不僅成為辛辛那提動物園最具代表性的明星動物之一，也吸引來自世界各地的遊客，專程前來探望。
然而，這段生命奇蹟，最終還是畫下令人遺憾的句點。
根據動物園說明，費歐娜上週吞下一頂意外掉入棲息地的針織帽，隨後出現健康問題，獸醫團隊嘗試多種方式，希望協助她排出異物，但由於異物始終無法排出，加上費歐娜體型龐大，醫療團隊面臨相當大的挑戰。
儘管工作人員竭盡全力，最終仍無法挽救她的生命。動物園園長傑尼克（Dave Jenike）難過的表示，團隊對於這樣的結果感到震驚，感嘆費歐娜一直奮戰到最後一刻。
費歐娜離世後，辛辛那提市長普雷瓦爾（Aftab Pureval）也表達哀悼，形容她是這座城市「堅韌與喜悅」的象徵，感謝她曾為無數家庭與孩童帶來歡笑。