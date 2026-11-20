我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋上午赴木柵忠順廟參香，被民眾包圍。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.20）

2026九合一大選進入倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安已請假投入選戰，國民黨台北市議員秦慧珠日前在臉書分享陪同蔣萬安出席餐敘、逐桌敬酒的照片，卻意外發現台北市社會局長姚淑文穿著背心現身，被質疑有行政不中立問題。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（20）日強調，大家標準一致就可以，但穿著背心可能要注意一下。沈伯洋上午再度赴木柵忠順廟參香，受到民眾熱烈歡迎。媒體會後詢問，藍委葛如鈞日前批評運動部長李洋休假陪沈伯洋掃街行政不中立，不過，秦慧珠PO出的照片中，社會局長中午陪著蔣萬安敬酒，還被拍到是穿著社會局長的背心。對此，沈伯洋認為，標準都應該一致，公務人員下班之後，本來就可以有自己的立場，可能背心穿著，稍微注意一下好，「我覺得大家標準一致就可以」。沈伯洋提到，李洋部長那一次來，也是在下班時間，更重要的是，李洋都在講運動政策、推廣運動政策讓更多人知道，他覺得絕對是一個正確的事。對於外界好奇選前之夜地點，沈伯洋說，他們確實有北平東路之外的選擇，就他所知，大家都要返鄉投票，也拜託大家要返鄉投票，所以在台北的人，有些人會離開台北，因此在人數判定上，也會稍微保守一點。沈伯洋說，一旦地點確定，會很快的跟大家報告，雖然現在場地還沒有完全確認，但他們流程都已經幾乎確認，所以會有很多的驚喜，希望大家選前之夜能跟他們一起到現場。