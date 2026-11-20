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▲主播王嘉琳分享最近的台股狀況。（圖／翻攝自IG@_chialinwang_）

▲王嘉琳分享白冰冰神曲，還標記同業隔空對唱。（圖／翻攝自IG@_chialinwang_）

台股今（20）日開盤大跌2391點，跌破4萬點大關，市值也從全球第四滑落至第七名，讓不少股民心情跌入谷底。面對一片綠油油的慘況，民視新聞台主播王嘉琳今（20）日在個人社群平台IG與Threads上發文分享崩盤心情，不僅無奈直呼「股市真是令人頭痛」，更幽默貼出白冰冰的經典神曲〈現金寄治股市〉MV，號召粉絲一起「大合唱」，引起網友熱烈共鳴。王嘉琳今日上午在IG限時動態曬出播報前的自拍照，坦言看到盤勢「股市真是令人頭痛」，並附上一顆心碎符號。她在文中整理最新市況指出，台股不僅跌破四萬點關卡，美股四大指數也全面收黑，道瓊工業指數暴跌逾千點，連帶影響台指期夜盤重挫五百點。同時，她也專業地向粉絲科普金管會緊急祭出的「限空令2.0」救市措施，包括禁止平盤下放空、限制盤中借券賣出，以及鼓勵金融業與上市櫃公司自救買股等，並敬業呼籲大家「九點一起看盤，一起關心時事」。不過，面對連日重挫的沉重氣氛，王嘉琳也展現幽默的一面抒發壓力。她先是在Threads發文向廣大股民求救：「台股這種跌法，請問大家用什麼心態面對？做什麼心情會好一點？」 隨後便在留言區分享了白冰冰的經典歌曲〈現金寄治股市〉連結，笑稱：「我們來大合唱吧」。此外，王嘉琳更將該曲的懷舊MV片段轉發至IG限時動態，畫面中白冰冰唱著「不敢賺你的利息錢，我的現金目前……」的歌詞，完美道出套牢股民的心聲。她在動態中一連刷了七顆心碎符號，還點名三立財經記者劉至柔，喊話「來隔空對唱」，既真實又逗趣的反應，在緊繃的股市氛圍中為粉絲帶來一絲療癒與會心一笑。