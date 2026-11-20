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今年科技業每月缺工達16.1萬人 中型公司殺傷力更大

主計總處近期公布工業及服務業薪資統計，其中受惠AI持續發酵，帶動訂單及產能需求，科技業薪資表現依舊亮眼。以電子業來說，電腦、電子產品及光學製品製造業平均薪資達10萬；但面對薪資優渥，仍有6成企業在招募科技人才上遇到困難，原因除了工時，公司地點更成為求職者考量因素。1111人力銀行指出，今年9月電子零組件製造業平均薪資為9萬3352元，受僱人數也較去年同期成長4.85%；電腦、電子產品及光學製品製造業平均薪資更達10萬3853元，受僱人數也成長5.42%。但隨著訂單增加、產能需求升高，今年9月製造業加班工時達17.9小時，年增1.1小時，顯示企業即使擴大人力規模，仍面臨人力供給難以跟上產業需求的壓力。人力銀行調查，有48.6%企業表示「部分職缺招募不易」，12.7% 更面臨「多數職缺難以補足」的困境，合計超過6成企業招募科技人才遭遇困難，凸顯科技產業擴張與人才供給之間的落差。另一方面，1111人力銀行統計，今年10月AI相關工作機會逼近3.9萬筆，較去年同期大增46%，顯示AI應用快速發展，已進一步推升企業對相關人才的招募需求。1111人力銀行執行董事陳曉蓁表示，根據1111人力銀行資料庫顯示，今年科技業平均每月人才缺口高達16.1萬人，較去年同期成長12.6%，科技產業訂單暢旺，人才競爭也隨之升溫，企業除了積極招募，更要透過提高薪資及加碼福利吸引專業人才。除此之外，公司位置也同時為求職者考量的因素。陳曉蓁說，近期不少科技業擴廠，部分廠區設立於工業區或交通相對不便的地區，即使企業開出職缺，求職者也可能因通勤距離、交通成本等因素打退堂鼓，讓企業陷入「有工作機會、卻找不到人」的困境。1111人力銀行總經理張篆楷也點出，科技人的短缺對「中型科技業」的殺傷力更大，甚至連勞力密集的第一線人員也面臨缺工。相較於大型科技廠具有較高的品牌知名度與人才吸引力，中型企業在招募上更加吃力。