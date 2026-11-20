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建中同班同學曬照片、座號自證「真朋友」

蔣萬安連掃把都不會拿？老同學不忍了反擊

力挺蔣萬安遇大是大非「遠比想像中硬」

九合一選戰倒數，台北市長蔣萬安近日遭網友以「高中同學」身分表態不支持連任，引發討論。不過，19日Threads上卻有一名自稱是蔣萬安建國中學同班同學、認識超過30年的網友跳出來力挺，不僅公開學生時期照片、成績單及兩人私下合照，還詳述多年來的相處點滴，反擊外界對蔣萬安的各種質疑，而本尊也親自留言回應：「謝謝老同學挺身為我還原事實。」該名網友在Threads發文表示，第一張照片中看起來有些「皓呆」的戴眼鏡男就是蔣萬安，自己則是建中第49屆3年4班、座號27號的同學。他還貼出多張學生時期照片、同學會合照，以及過去協助召開協調會的畫面，強調自己與蔣萬安相識超過30年，不像那些不敢露臉、連座號都不敢公開，卻自稱是蔣萬安老同學的網路帳號，「可信度應該是降維輾壓」。原PO感嘆，高中畢業後兩人各自在不同崗位打拚，但這半年來，看著蔣萬安的政治對手彷彿「恐怖情人」般每天找碴，讓他相當替老同學抱不平，直言：「不要說他連呼吸都是錯的，乾脆說連活著都是錯的比較快。」針對外界曾質疑蔣萬安連一元二次方程式都不會解，該網友直接翻出蔣萬安當年數學考100分的成績單；至於有人嘲諷蔣萬安連掃把都不會拿，他也拿出蔣萬安被叫去清狗大便的照片反駁。對於近期更有人指稱蔣萬安的成績是老師偷偷加分，他則直呼傻眼又難過，質疑是否因為當年班導呂榮華老師已經不在了，才有人敢如此造謠，認為若老師還在世，肯定會氣得跳出來替學生說話。除了替蔣萬安澄清爭議，該網友也分享高中時期的趣事。他說，自己對蔣萬安最初的印象，就是對方講話相當正經，甚至連私下聊天都自帶「官腔式語法」，從建中時期一路到現在都沒有改變。他回憶，約1999年前後，自己曾考慮轉考三類組，蔣萬安得知後，竟在三更半夜透過當時的BBS「小魚」傳訊息關心，還一本正經地說：「一類要去三類考醫學，不錯阿~~~」讓他忍不住吐槽，雖然知道對方是在關心自己，但實在很少有人會半夜用這種官腔跟同學聊天。該網友也提到，高中時期兩人曾一起打棒球，蔣萬安擔任一壘手，幫忙接住隊友傳來的球，甚至還敲出帶有打點的二壘安打，替球隊拿下一勝。他認為，蔣萬安雖然平時講話官腔，但遇到重大議題時，立場其實比外界想像中堅定。他舉例，2022年《醫師法》修法期間，當時衛福部曾提出附帶決議，引發外界對「波波醫師」相關爭議的疑慮，自己曾找上蔣萬安陳情。蔣萬安了解事情來龍去脈後，認同他們的訴求，不僅在立法院中興大樓與相關人士會面，後續更公開表態「堅決反對7項附帶決議」。該網友認為，蔣萬安當時能頂住有錢有勢的相關人士壓力，因此如今堅決反對翡翠水庫設置光電板，他一點也不意外。面對外界質疑蔣萬安的同學為何都沒有出面聲援，該網友也替一群老同學喊話，表示大家已經是有家庭、有工作責任的中年人，平時忙於生活，並非所有人都有Threads帳號，並非不願意替老同學說話。他更強調，自己已經準備好「全灌在防禦」，相信當年的同學也會陸續站出來力挺。最後，該網友還不忘開玩笑敲碗，希望蔣萬安勝選後，能再以招牌白髮造型出來謝票。蔣萬安則在留言區回應，感謝老同學挺身還原事實，並笑說以前在班上聊天，現在換到Threads上聊，「不錯啊～～」