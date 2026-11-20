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故宮也捲光電爭議 李四川：不是所有地方都能裝

「小孩泡牛奶都用光電水」 李四川喊話政府別碰水庫

翡翠水庫設置光電板議題持續延燒，國民黨台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人李四川19日合體，宣示不讓光電板進入翡翠水庫，如今又爆出國立故宮博物院曾發函詢問台北市文化局有關設置光電板的相關事宜，引發討論。對此，李四川今（20）日表示，自己並不反對推動綠能，但不是所有場域都適合設置光電板，尤其翡翠水庫涉及雙北民眾飲用水安全，更直言「往後小孩子泡牛奶，用的都是光電水」，強調若年底當選新北市長，絕對會與蔣萬安共同把關，不讓光電板進入水庫。李四川20日上午與國民黨立委前往板橋路口拜票，會前接受媒體聯訪時，被問及繼翡翠水庫光電板爭議後，台北市文化局長蔡詩萍又公布故宮相關公文，指故宮曾詢問設置光電板事宜，卻遭故宮否認並要求道歉，對此有何看法？李四川表示，推動綠能本身並沒有問題，但必須考量設置地點是否合適，「我想我們不反對綠能，但並不是所有的地方都可以放光電板」。他指出，包括故宮及許多古蹟、必要管制區域，都應審慎評估，若場域條件不適合設置光電板，就不應勉強推動。李四川強調，水庫是供應雙北市民民生用水的重要設施，若在水庫設置光電板，恐引發民眾對飲用水品質的疑慮。他更以孩童日常飲食為例表示，「像翡翠水庫放了光電板，那往後小孩子泡牛奶，用的都是光電水」。李四川進一步向中央政府喊話，推動綠能政策可以，但不能忽略民眾對飲用水安全的重視，「不能把光電板放在水庫裡面，讓台北市跟新北市的市民喝光電板的水」。李四川最後強調，若年底順利當選新北市長，將與蔣萬安共同守護雙北民眾的飲用水安全，「我跟蔣萬安市長絕對不會讓這一些光電板進到我們水庫去，不會讓所有的市民喝光電水」。