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家庭用電最多是冷氣、冰箱 經濟部教節電小撇步

經濟部於今（20）日特別提醒，為期4年的「住宅家電汰舊換新節能補助」將在今年底結束，凡將家中老舊冷氣或冰箱汰換為1級能效產品，每台可獲得補助3,000元；若加計貨物稅退稅，最高補助金額可達5,000元。家電補助購買期限將於今年12月31日截止，能源署表示，將老舊冷氣與冰箱更換為高效率的1級能效設備，約可省下該設備50%的用電量。民眾只要購買能源效率分級標示「1級」的冷氣或冰箱，把家中的老舊冷氣、冰箱完成舊機回收，就能申請每台3,000元補助。申請時須備妥發票、產品保證書、廢四機回收聯單，透過線上提出申請，免出門就可以辦好。除汰舊換新外，能源署、台電也曾表示，日常家電保養維護亦有省電效果。根據工研院2025年家庭用電調查顯示，家庭用電量前兩名分別為冷氣機、冰箱，其中冷氣在夏季的用電占比更高達50%。能源署建議，民眾在夏季啟用冷氣前先清潔濾網，清潔後最高可省下10%冷氣用電；而在冷氣運轉時，將溫度設定在26至28度並搭配電扇使用，每調高1度就能節省約6%的冷氣用電。冰箱管理上，建議內部儲存量維持在八分滿以下，並確保機體四周留有10公分的散熱空間。民眾平時可藉由在門縫夾入紙張測試膠條密封性，若紙張可輕易抽出或滑落則代表發生漏氣，應及時清潔、調整或更換以避免能源浪費。