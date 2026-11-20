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網紅酷炫（莊堯宣）經營的公司「有感覺娛樂有限公司」，昔日旗下有非常多知名網紅，不料近年反骨男孩人事變動不斷，先後因各種原因離開公司，酷炫也在去年11月證實已與旗下所有藝人終止合約，沒想到近日爆出就連6名核心員工也被遣散，公司幾乎僅剩酷炫一人。有相關人士指出，原因可能跟主要經紀人離職有關，業配與業務量漸漸減少，導致運作不佳，最終人都走光。酷炫公司近日再爆出人事變動，據《鏡週刊》報導，近年反骨男孩成員漸漸離開公司後，連2名經紀人與4名剪輯人員共6名核心員工也遭遣散，原本分工明確有藝人經紀、接洽廠商、製作影片的運作，已經可以說是完全瓦解，公司幾乎僅剩酷炫一人苦撐。有相關人士指出，這次人員變動可能與主要經紀人離職有關，在主要經紀人離開公司後，內部出現動盪，不僅業配與業務量減少，後續的一些經紀業務也要公司自行接手，但因為藝人與廠商溝通的工作需要時間交接，因此出現人力不足、工作分配不均的情況，廠商合作也無法及時對接，進而導致網紅解約、業務流失等情況。事實上，反骨男孩近年成員不斷退出，元老級成員瑋哥（陳睿瑋）在2020年揭露團隊內部出問題後宣布退團、焦凡凡同年單飛發展、Aries艾瑞絲合約到期後成立工作室、培根、琳妲、語謙、本本、星諠等人也都在合約到期獨立發展。接著孫生在2025年爆發性騷擾爭議後，被公司終止合約、蕾菈在同年8月宣布結束與公司6年的合作、少安也在11月離開團隊，昔日網紅團體已不復存在。