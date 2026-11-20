我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋上午赴木柵忠順廟參香，民眾自製看板聲援。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.20）

▲沈伯洋上午赴木柵忠順廟參香，民眾前來聲援。（圖／記者葉政勳攝，2026.11.20）

九合一選舉進入最後倒數，一名自稱是台北市長蔣萬安建國中學、認識30年的同班同學在Threads上發文，直言蔣的對手像恐怖情人一樣每天找碴，讓他感到不平。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（20）日則感嘆說，看起來他比較像是被找碴的對象，對方AI改圖、無中生有、造謠，這種負面攻擊就是找碴。該網友分享，高中到現在各自在崗位上打拚，認識蔣萬安超過30年了，「這半年來，看他的對手像恐怖情人一樣每天找他碴，不要說他連呼吸都是錯的，乾脆說連活著都是錯的比較快」；對於同學的發聲，蔣萬安也回文，「謝謝老同學挺身為我還原事實，以前在班上聊，現在在脆上聊，不錯啊」。沈伯洋上午再度赴木柵忠順廟參香，受到民眾熱烈歡迎，紛紛高喊「我的市長沈伯洋」等口號，更時不時有尖叫聲。沈於會後受訪時表示，蔣萬安高中同學要出來講什麼，都是其自由，台灣是一個民主自由的社會，「被說恐怖情人，我就有點聽不太懂，因為他的定義是說一直在找碴，看起來我比較像是被找碴的對象」。沈伯洋提到，這幾天在回應民眾的問題，包含垃圾桶設置、環境衛生要怎麼保護，這個都是市民的反映、不是找碴，「我們今天反映營養午餐的問題，是替很多學生請命，這些被虐待的兒童，我們希望能討個公道，這個也不是找碴」，他們從頭到尾都是在反映市民的聲音。沈伯洋反批，對方做的事情，AI改圖、無中生有、造謠、找12年前的發文，這個才叫找碴，這種負面的政治攻擊，常常會有一個特色，「就是他們每次在講別人在做什麼的時候，就是因為他們自己在做，我覺得他們真的很喜歡這一招，說真的這是百般適用，大家可以放在心裡」。