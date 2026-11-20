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配戴舒適度與通話清晰度同樣是自己挑選耳機時的重要考量。



▲A-Lin（如圖）從跨年演出到金曲獎主持表現都十分亮眼，成為2026年的流量女王。（圖／品牌提供） 年底推新專輯 A-Lin再預告：明年攻大巨蛋開唱



除了正式宣布代言喜訊，A-Lin 也不忘向歌迷分享接下來的音樂計畫，透露全新專輯預計於今年底推出，目前正如火如荼籌備中，期盼透過新作品帶給歌迷耳目一新的音樂驚喜。



不僅如此，A-Lin 更難掩興奮地表示：「明年我也預計在臺北大巨蛋舉辦演唱會，對我來說是非常期待的一件事，希望到時候能透過音樂，跟更多歌迷分享這段時間累積的心情與故事。」至於新專輯內容及演唱會的更多規劃，她則俏皮笑說：「至於更多細節，就先賣個關子，請大家拭目以待！」



另外，A-Lin去年在台東跨年晚會上表現廣受好評，今年會在哪個縣市跨年備受關注，先前她受訪時透露陸續有在接洽中。接下來的音樂動向也留下滿滿的新鮮感，讓歌迷更加期待天后即將開啟的全新音樂篇章。





金曲歌后A-Lin不僅以極具感染力的歌聲征服無數歌迷，還跨足主持領域，成為今年的流量女王，深受各大品牌喜愛的她，如今再添嶄新身分，正式成為耳機代言人。除了正式宣布代言喜訊，A-Lin 也預告接下來的音樂計畫，透露全新專輯將於今年底推出，目前正如火如荼籌備中；至於粉絲們不斷敲碗的大巨蛋演唱會，她則鬆口：「明年我也預計在臺北大巨蛋舉辦演唱會，對我來說是非常期待的一件事！」至於更多細節就先賣個關子，請大家拭目以待。A-Lin從跨年演出到金曲獎主持表現都十分亮眼，成為2026年的流量女王，如今再添新身分，宣布成為Anker品牌耳機代言人，雙方繼多年前線上音樂會合作後再續前緣。成為代言人對 A-Lin 而言別具意義，回憶過去與品牌合作的緣分，她表示「有一種老朋友重逢的熟悉感」，也很開心這次能透過不同的身分再次合作，共同把頂級的聲音帶給大家。肩負「天生歌姬」及金曲歌后封號的A-Lin，直言對聲音品質自然有一定要求，除了音質表現，