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灰熊團隊火力壓制殘陣勇士

勇士外線失準4人得分上雙難止血

馬刺124：112力退快艇

拓荒者賞公鹿12連敗

11月21日完整賽程

時間 (CST) 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 2026年11月21日 08:00 黃蜂 vs. 老鷹 2026年11月21日 08:30 魔術 vs. 籃網 2026年11月21日 08:30 溜馬 vs. 騎士 2026年11月21日 08:30 暴龍 vs. 活塞 2026年11月21日 09:00 巫師 vs. 公牛 2026年11月21日 09:00 鵜鶘 vs. 雷霆 2026年11月21日 10:30 太陽 vs. 爵士 2026年11月21日 11:00 火箭 vs. 金塊 2026年11月21日 11:00 國王 vs. 湖人

11月20日完整戰績

對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 總比分 表現最佳球員 (客 / 主) 勇士 vs. 灰熊 98 - 126 勇士：C. Bassey (16分 13籃板)

灰熊：J. Wells (22分 7籃板) 拓荒者 vs. 公鹿 124 - 114 拓荒者：S. Henderson (27分 7籃板)

公鹿：N. Ament (18分 9籃板) 尼克 vs. 灰狼 102 - 99 尼克：K. Towns (22分 12籃板 3阻攻)

灰狼：J. Kuminga (23分 3阻攻) 快艇 vs. 馬刺 112 - 124 快艇：B. Lopez (23分)

馬刺：V. Wembanyama (32分 11籃板)

傷兵滿營的金州勇士今（20）日作客曼菲斯灰熊，在少了柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）與格林（Draymond Green）等主力下戰力大幅受損，反觀灰熊即便少了傑羅姆（Ty Jerome）、伊迪（Zach Edey）與小皮蓬（Scotty Pippen Jr.）仍火力全開，下半場一舉將分差擴大至30分以上提前鎖定勝局，末節更在還剩5分鐘領先28分時雙雙換下主力，終場灰熊以126：98大勝勇士，收下5連勝，勇士則苦吞5連敗。此役開賽灰熊迅速進入狀況打出8：2攻勢，首節靠著科沃德（Cedric Coward）與布澤爾（Cameron Boozer）的穩定輸出取得31：24領先。次節勇士一度追近至4分差距，但灰熊隨即回敬14：1攻勢將分差拉開至47：30，雖然勇士在半場尾聲打出一波10：0反擊咬住比數，灰熊仍以55：47帶著8分領先進入中場。易籃後戰局風雲變色，灰熊第三節單節猛轟37分，將勇士單節得分限制在30分以下，並打出一波11：2攻勢將領先擴大至90：70，三節打完已手握92：73的19分優勢。進入第四節後，灰熊前4分半鐘再將比數拉開至104：79，比賽早早失去懸念，雙方在末節剩餘5分鐘領先28分時陸續撤下主力進入垃圾時間，灰熊最終以28分差輕鬆收下勝利。灰熊此役全隊6人得分上雙，展現深厚團隊戰力。布澤爾全場6投6中高效攻下16分、6籃板、5助攻，韋爾斯（Jaylen Wells）貢獻全隊最高22分、7籃板，科沃德外線手感火燙、砍進5記三分球挹注19分、4籃板、4助攻，斯潘塞（Cam Spencer）則送出9分、11助攻的串聯表現。反觀勇士全場外線手感冰冷，整場三分球命中率低迷，僅靠4人得分上雙苦撐。貝西（Charles Bassey）拿下16分、13籃板雙十數據，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與理查德（Will Richard）各有15分進帳，新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）則繳出11分、8籃板、7助攻的全能成績單，卻仍無力扭轉連敗頹勢。聖安東尼奧馬刺上一戰不敵底特律活塞、讓出西區龍頭寶座後，今日回到主場迎戰送走哈登與雷納德、近期戰績4勝9敗的洛杉磯快艇。馬刺卡斯爾（Stephon Castle）下半場及時穩住陣腳、擺脫上半場7次失誤的亂流，全場12投7中繳出21分、6籃板、12助攻與4抄截的準大三元，加上文班亞馬（Victor Wembanyama）強勢攻下32分、11籃板、3助攻、1阻攻，帶領全隊6人得分上雙的馬刺以124：112有驚無險擊退快艇。即便陣中缺少哈珀（Dylan Harper）且賽前不被看好，快艇在核心後衛加蘭全場攻下全隊最高23分、5助攻、2抄截並成功壓制福克斯的帶領下，一度在聖安東尼奧與馬刺緊咬比分、激戰至最後關頭。無奈快艇整體火力與支援略遜一籌，上半場54：57落後後未能扭轉戰局，最終仍在客場吞下敗仗。波特蘭拓荒者作客挑戰背靠背出賽的密爾瓦基公鹿，在利拉德（Damian Lillard）攻下33分、6籃板與亨德森（Scoot Henderson）挹注27分、7籃板、3助攻的雙箭頭帶領下，拓荒者於第4節拉開雙位數差距，最終以124：114擊退公鹿終止2連敗，同時送給公鹿12連敗、戰績跌落聯盟爐主。拓荒者此役另有哈勒戴（Jrue Holiday）貢獻22分、7助攻、4抄截，卡馬拉（Toumani Camara）繳出18分、6籃板、2抄截、3阻攻的全能數據，楊瀚森則在末節再度亮相並拿下2分、1籃板、1助攻。