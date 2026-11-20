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金州勇士今（20）日背靠背作客挑戰曼菲斯灰熊，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）與穆迪（Moses Moody）等主力全數高掛免戰牌的情況下，殘陣出擊的勇士最終以98：126慘敗給灰熊，苦吞近期一波5連敗，戰績跌至8勝8負排在西區第10。儘管球隊陷入低潮，但勇士新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）此役依舊展現全能身手，繳出11分、8籃板、7助攻、1抄截與2阻攻的全面數據，雖然效率不佳，但仍創下用16場比賽便達成「300分、100籃板、50助攻」里程碑，寫下NBA近50年來最快紀錄。在勇士傷兵滿營、進攻火力嚴重受阻的艱難時刻，擔綱先發重任的倫德伯格成為灣區大軍唯一亮點。他今日在攻防兩端一肩挑起組織與護框重任，全場貢獻11分、8籃板、7助攻外帶2記麻辣鍋，準大三元的表現展現極高的籃球智商與全能身手。根據NBA官方數據統計，倫德伯格在完成本場比賽後，生涯前16場比賽累計已突破300分、100籃板與50助攻大關，正式超越過去半世紀無數傳奇名將，成為NBA近50年來達成「300分+100籃板+50助攻」速度最快的球員，在球隊慘敗之夜締造難能可貴的歷史紀錄。回到比賽戰況，同樣是背靠背第二戰的兩隊開賽後迅速拉開差距，灰熊在威爾斯（Jaylen Wells）與科沃德（Cedric Coward）外線開火帶領下，首節便以31：24取得領先；次節灰熊一度靠著14：1攻勢將分差擴大至18分，但勇士隨即由貝西（Charles Bassey）與理查德（Will Richard）內外開花回敬一波10：0反撲，半場打完追至47：55僅落後8分。然而易邊再戰後風雲變色，勇士外線手感持續冰冷（前三節三分球僅23投4中），灰熊則在第三節多點開花單節狂轟37分，三節結束已將領先擴大至92：73；末節灰熊開局再打出一波12：6攻勢徹底拉開25分差距，比賽提前進入垃圾時間，終場灰熊以126：98完成本季對勇士的雙殺並喜迎5連勝。數據方面，灰熊全隊6人得分上雙，威爾斯攻下全場最高22分、7籃板，科沃德飆進5記三分球進帳19分，布澤爾（Cameron Boozer）6投全中高效拿下16分、6籃板與5助攻；勇士除倫德伯格外，貝西繳出16分、13籃板雙十，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與理查德各得15分，無奈仍難阻球隊5連敗頹勢。