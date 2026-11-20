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故宮否認提案設光電板 蔣萬安批中央「倒果為因」

龍山寺裝太陽能板遭疑雙標 蔣萬安：行政大樓與古蹟無涉

國立故宮博物院設置光電板爭議持續延燒，台北市文化局長蔡詩萍日前公布相關公文，質疑故宮曾有意在園區設置太陽能光電板，卻遭故宮否認，故宮主任秘書王耀鋒今（20）日更出面澄清，強調從未提出設置光電板的提案或申請，並批評蔡詩萍使用AI生成圖片，傷害故宮形象。對此，台北市長蔣萬安反擊，正是因為北市府擋下相關規劃，故宮才無法進一步提案，批評中央說法根本是「倒果為因」，更反問「如果沒有這樣的規劃，為什麼中央一直來函、發公文詢問？」針對故宮主秘王耀鋒澄清，故宮從未提出設置光電板的提案或申請，蔣萬安受訪時表示，「因為我們擋下來，他當然就沒辦法提案，所以這跟經濟部的說法一樣，倒果為因，其實如果他沒有這樣的規劃，那為什麼中央一直來函、來發公文詢問，難道是刻意要增加公務人員的負擔嗎？」。至於王耀鋒批評蔡詩萍使用AI生成圖片，恐傷害故宮整體形象，蔣萬安則反問，既然故宮認為設置光電板會影響形象，就不應該持續發函詢問設置可能性，「如果他認為在故宮上面裝光電板是不好的，那就不應該發文來問了」。此外，媒體也追問，蔣萬安去年曾親自出席龍山寺太陽能板啟用典禮，如今卻反對故宮設置光電板，是否存在雙重標準？蔣萬安解釋，龍山寺上面的太陽能板是在行政大樓上面，跟古蹟無涉，不影響古蹟。不過，媒體進一步質疑，故宮也未明確表示要在正館屋頂設置光電板，是否同樣能選擇其他建築物設置？蔣萬安則強調，故宮與龍山寺的情況不同，因為故宮整個園區都屬於文化景觀，相關規劃必須考量整體環境。