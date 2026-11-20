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▲前內政部長林右昌19日前往烏日區，陪同議員張家銨進行車隊掃街拜票，並走訪當地知名信仰中心「玉闕朝仁宮」參香祈福(圖／柳榮俊攝2026.11.20)

隨著選舉投票日逼近，民進黨前秘書長、前內政部長林右昌19日下午前往台中市烏日區，陪同台中市議員張家銨進行車隊掃街拜票，並走訪當地知名信仰中心「玉闕朝仁宮」參香祈福，獲得玉闕朝仁宮董事長林華翊與廟方人員熱情接待，展現對台中選情的高度重視。林右昌表示，此次特地南下台中為候選人加油打氣，並向現場民眾與支持者喊話，呼籲大家在11月28日投票日務必返鄉投票，用手中神聖的選票共同決定台中的未來。談及台中市長候選人何欣純的選戰表現時，林右昌指出，何欣純自參選以來始終堅持正向的選舉方式，讓大家看見一個陽光未來的新台中，也感受到正向而溫暖的力量；他強調，自己特別前來相挺，正是期盼何欣純這股正向的力量，能夠為台中帶來更加正向、光明的未來發展。在車隊掃街沿途中，林右昌與張家銨展現親民作風，不斷向路旁店家及鄉親揮手致意，不少支持者也熱情比讚回應，現場氣氛相當熱絡。隨後一行人抵達烏日玉闕朝仁宮，在董事長林華翊的陪同下虔誠參香祈福，祈求地方風調雨順、國泰民安，同時也祝福選舉過程平安順利。為盡地主之誼，林華翊與廟方團隊特別準備了極具代表性的台中特色小吃「大慶街大麵羹」，並搭配在地人氣調味品「東泉辣椒醬」熱情款待遠道而來的林右昌與張家銨，讓賓客品嚐最道地、也是台中人最熟悉的日常好滋味。面對這道極具地方特色的傳統美食，林右昌笑著分享，自己家裡原本就是做麵的，從小對各式麵食就有著一份特別的情感；這次是他生平第一次品嚐台中特有的大麵羹，獨特的口感與香氣讓他吃得讚不絕口，直呼味道相當特別且美味。他也感謝董事長林華翊與鄉親的盛情款待，表示這頓充滿人情味的在地小吃，為這次的烏日參香行程增添了一段美味又難忘的回憶。