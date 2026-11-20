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▲中華郵政今在郵展排隊外面分類排隊，並安排數十名工作人員引導維持動線，並在11點起發放號碼牌。（圖／記者李青縈攝）

▲寶可夢商品排隊人潮蜿蜒，昨日晚間十點後人潮開始出現。（圖／記者李青縈攝）

▲民眾昨晚下班後就直奔現場，成為寶可夢聯名商品零售區排隊頭香。（圖／記者李青縈攝）

▲民眾與小孩都喜愛寶可夢，本次漏夜排隊更準備皮卡丘圖案毛毯。（圖／記者李青縈攝）

中華郵政因應「臺北2026世界郵展」推出寶可夢集郵商品，先前在網路預購幾乎秒殺，今（20）日在郵展以及全台901郵局開放民眾購買，更吸引大批上千民眾跨夜排隊。搶得頭香購買的民眾更是歷經近一整天排隊才拿到，另有民眾分享，自己昨晚下班後就直奔排隊現場，意外成為零售區排隊第一名。中華郵政今在郵展排隊外面分成三大類排隊，並安排數十名工作人員引導維持動線，並在11點起發放號碼牌。第一類為購買寶可夢商品「全套」、共1,200組；第二類則是購買寶可夢「零星品項商品及2張寶可夢郵票小全張、共500張號碼牌；第三類則是「 新郵票品及其他集郵商品」。此外，中華郵政全台901郵局也有販售，同樣吸引大批人潮排隊。現場排隊人潮預估至少上千人，喜愛寶可夢的收藏家人潮預估延續上百公尺，環繞至少半圈世貿展場。在零售商品排隊頭香的王小姐分享，自己昨天晚上6點下班後就立刻前往排隊，不過，當時全套商品已經有排隊約十人，沒想到最後成為第一位排隊的民眾。直至晚間10、11點過後，排隊人潮才逐漸增加。王小姐表示，過去沒有特別收藏郵票的習慣，僅有小時候媽媽曾幫忙集郵，長大後就沒有繼續收藏，這次則是因為喜歡寶可夢，才重新燃起收藏興趣，主要是想收藏寶可夢郵票，更希望能盡量把全套商品都買齊，預估花費約2,000多元。因為昨晚氣溫較低，她也特別準備寶可夢圖案毛毯，陪伴她漏夜排隊保暖。