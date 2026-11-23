今（23）日週一台股開盤，小孟老師分析十二星座運勢，雙子適合研究股票新聞，巨蟹小額投資，水瓶座主動投資獲利，雙魚逐漸穩定，射手則資訊不宜過多。
牡羊座
工作：能夠給人信心
感情：默契心有所屬
財運：堅持投資計劃
牡羊幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：獅子
金牛座
工作：取得完美合作
感情：可以自己做主
財運：多看新藥題材
金牛幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
雙子座
工作：事業穩紮穩打
感情：認同家人眼光
財運：研究股票新聞
雙子幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：牡羊
巨蟹座
工作：長官願意提拔
感情：調整相處進度
財運：小額投資穩固
巨蟹幸運色：白色
貴人：金牛
小人：天蠍
獅子座
工作：聯繫合作客戶
感情：兩人相處自在
財運：很有投資靈感
獅子幸運色：白色
貴人：處女
小人：天秤
處女座
工作：得到同事認同
感情：詢問家人意見
財運：觀察電力類股
處女幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：水瓶
天秤座
工作：不宜過度疲勞
感情：準備安定生活
財運：觀察塑化類股
天秤幸運色：咖啡
貴人：巨蟹
小人：雙子
天蠍座
工作：可以療癒他人
感情：安定伴侶情緒
財運：不宜過度保守
天蠍幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：魔羯
射手座
工作：明白主管用意
感情：家人齊心祝福
財運：資訊不宜過多
射手幸運色：藍色
貴人：射手
小人：金牛
魔羯座
工作：職場受人賞識
感情：放下私人愛好
財運：付出得到回收
魔羯幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：雙魚
水瓶座
工作：與人分享喜樂
感情：伴侶成為依靠
財運：主動投資獲利
水瓶幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：處女
雙魚座
工作：不宜過度出頭
感情：準備前進出發
財運：逐漸進入穩定
雙魚幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：射手
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：能夠給人信心
感情：默契心有所屬
財運：堅持投資計劃
牡羊幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：獅子
金牛座
工作：取得完美合作
感情：可以自己做主
財運：多看新藥題材
金牛幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
雙子座
工作：事業穩紮穩打
感情：認同家人眼光
財運：研究股票新聞
雙子幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：牡羊
巨蟹座
工作：長官願意提拔
感情：調整相處進度
財運：小額投資穩固
巨蟹幸運色：白色
貴人：金牛
小人：天蠍
獅子座
工作：聯繫合作客戶
感情：兩人相處自在
財運：很有投資靈感
獅子幸運色：白色
貴人：處女
小人：天秤
處女座
工作：得到同事認同
感情：詢問家人意見
財運：觀察電力類股
處女幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：水瓶
天秤座
工作：不宜過度疲勞
感情：準備安定生活
財運：觀察塑化類股
天秤幸運色：咖啡
貴人：巨蟹
小人：雙子
天蠍座
工作：可以療癒他人
感情：安定伴侶情緒
財運：不宜過度保守
天蠍幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：魔羯
射手座
工作：明白主管用意
感情：家人齊心祝福
財運：資訊不宜過多
射手幸運色：藍色
貴人：射手
小人：金牛
魔羯座
工作：職場受人賞識
感情：放下私人愛好
財運：付出得到回收
魔羯幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：雙魚
水瓶座
工作：與人分享喜樂
感情：伴侶成為依靠
財運：主動投資獲利
水瓶幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：處女
雙魚座
工作：不宜過度出頭
感情：準備前進出發
財運：逐漸進入穩定
雙魚幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：射手
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。