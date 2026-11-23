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今（23）日週一台股開盤，小孟老師分析十二星座運勢，雙子適合研究股票新聞，巨蟹小額投資，水瓶座主動投資獲利，雙魚逐漸穩定，射手則資訊不宜過多。牡羊座工作：能夠給人信心感情：默契心有所屬財運：堅持投資計劃牡羊幸運色：咖啡色貴人：天蠍小人：獅子金牛座工作：取得完美合作感情：可以自己做主財運：多看新藥題材金牛幸運色：金色貴人：雙魚小人：巨蟹雙子座工作：事業穩紮穩打感情：認同家人眼光財運：研究股票新聞雙子幸運色：橙色貴人：魔羯小人：牡羊巨蟹座工作：長官願意提拔感情：調整相處進度財運：小額投資穩固巨蟹幸運色：白色貴人：金牛小人：天蠍獅子座工作：聯繫合作客戶感情：兩人相處自在財運：很有投資靈感獅子幸運色：白色貴人：處女小人：天秤處女座工作：得到同事認同感情：詢問家人意見財運：觀察電力類股處女幸運色：黃色貴人：雙子小人：水瓶天秤座工作：不宜過度疲勞感情：準備安定生活財運：觀察塑化類股天秤幸運色：咖啡貴人：巨蟹小人：雙子天蠍座工作：可以療癒他人感情：安定伴侶情緒財運：不宜過度保守天蠍幸運色：棕色貴人：獅子小人：魔羯射手座工作：明白主管用意感情：家人齊心祝福財運：資訊不宜過多射手幸運色：藍色貴人：射手小人：金牛魔羯座工作：職場受人賞識感情：放下私人愛好財運：付出得到回收魔羯幸運色：大紅色貴人：天秤小人：雙魚水瓶座工作：與人分享喜樂感情：伴侶成為依靠財運：主動投資獲利水瓶幸運色：橘色貴人：牡羊小人：處女雙魚座工作：不宜過度出頭感情：準備前進出發財運：逐漸進入穩定雙魚幸運色：橙色貴人：水瓶小人：射手