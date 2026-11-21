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遭蜂群狂螫37處險些休克！台中一名70多歲老翁日前下田農作時，未察覺周遭有蜂窩，突遭大量蜂群攻擊，全身紅腫刺痛，在家屬陪同下緊急送醫。由於蜂螫數量龐大，恐引發致命的過敏性休克及橫紋肌溶解症，大甲李綜合醫院急診團隊立即施打腎上腺素、抗組織胺及類固醇，並安排住院密切觀察，所幸及時搶救後順利脫險。收治該名患者的腎臟科主治醫師陳采峯表示，近兩週已接連收治兩起蜂螫傷患。這名七旬阿伯到急診時意識清楚、活動自如，醫護人員立刻進行傷口處理，仔細檢查發現傷口主要集中在背部（28處），整片紅腫不堪，另外頭部也有7處、右前臂與右大腿各有1處螫傷。陳采峯指出，蜂毒含有磷脂酶與溶血毒素等成分，會破壞肌肉細胞膜，導致肌酸激酶與肌球蛋白大量釋放到血液中，極易引發「橫紋肌溶解症」或「急性腎損傷」。院方第一時間為阿伯抽血檢驗，所幸肌酸磷酸激酶數值僅略高於正常值；但考量傷口數量過多，為預防繼發性感染及延遲性過敏反應，仍安排阿伯住院觀察治療。阿伯心有餘悸地透露，過去就曾有被虎頭蜂螫傷的經驗，沒想到這次下田工作沒注意到一旁有蜂窩，突然就被蜂群撲上身猛螫。當下他立刻雙手護住頭部、趕緊逃離現場，但全身又腫又痛實在難受，才趕緊到醫院求救，「真恐怖，我嚇一大跳」。阿伯住院觀察兩天後，自覺身體無異狀便辦理出院；一週後回診追蹤，被螫傷處仍有紅腫現象，醫師持續開立抗組織胺、類固醇及抗生素藥物，以預防細菌感染。醫師陳采峯提醒，蜂螫除了會造成患處紅腫、熱痛等局部症狀，若引發過敏反應，可能出現蕁麻疹、血管性水腫、心律不整、氣管收縮與呼吸困難；一旦體內累積過多蜂毒，更可能導致急性腎衰竭等全身毒性反應。民眾在戶外或田間工作時務必提高警覺，萬一不慎遭蜂螫，切勿輕忽，應盡速就醫以免錯失黃金搶救時間。