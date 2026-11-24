我是廣告 請繼續往下閱讀

11月24日（週二）十二星座運勢揭曉！今日天秤座、獅子座與魔羯座運勢最強，無論在感情進展或職場規劃上都有亮眼表現；而天蠍座今日運勢較低，工作上需保持低調、避免爭寵抱怨，善用幸運色與貴人能量就能順利化解難關。牡羊座工作：上班面帶微笑感情：默契互動美好財運：保持樂觀心態牡羊幸運色：棕色貴人：巨蟹小人：牡羊金牛座工作：不抱特別期待感情：寬容對待問題財運：資金穩定成長金牛幸運色：棕色貴人：天蠍小人：天秤雙子座工作：壓力即將解除感情：感情多彩多姿財運：不宜過度加碼雙子幸運色：白色貴人：獅子小人：雙子巨蟹座工作：需要不斷轉念感情：擁有共同夢想財運：觀察龍頭ETF巨蟹幸運色：玫瑰色貴人：水瓶小人：雙魚獅子座工作：計劃細節詳細感情：照顧對方感受財運：配置資產得當獅子幸運色：金色貴人：魔羯小人：金牛處女座工作：下班適合按摩感情：兩人甜美相愛財運：務必謹慎理財處女幸運色：紫色貴人：牡羊小人：魔羯天秤座工作：逐漸打開心胸感情：可望走上紅毯財運：看準投資行情天秤幸運色：卡其色貴人：金牛小人：獅子天蠍座工作：不宜爭寵抱怨感情：能夠接受對方財運：美容業績效佳天蠍幸運色：玫瑰色貴人：雙魚小人：天蠍射手座工作：不錯創意想法感情：流露情感之情財運：不宜有失去感射手幸運色：綠色貴人：射手小人：巨蟹魔羯座工作：交流獲得益處感情：結識異性友人財運：提升專業學習魔羯幸運色：咖啡色貴人：天秤小人：處女水瓶座工作：對人和善熱情感情：無限愛與包容財運：掌握未來趨勢水瓶幸運色：橘色貴人：雙子小人：射手雙魚座工作：做事活力增加感情：新的機會展開財運：避免過度投資雙魚幸運色：咖啡色貴人：處女小人：水瓶