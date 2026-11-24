11月24日（週二）十二星座運勢揭曉！今日天秤座、獅子座與魔羯座運勢最強，無論在感情進展或職場規劃上都有亮眼表現；而天蠍座今日運勢較低，工作上需保持低調、避免爭寵抱怨，善用幸運色與貴人能量就能順利化解難關。
牡羊座
工作：上班面帶微笑
感情：默契互動美好
財運：保持樂觀心態
牡羊幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
金牛座
工作：不抱特別期待
感情：寬容對待問題
財運：資金穩定成長
金牛幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：天秤
雙子座
工作：壓力即將解除
感情：感情多彩多姿
財運：不宜過度加碼
雙子幸運色：白色
貴人：獅子
小人：雙子
巨蟹座
工作：需要不斷轉念
感情：擁有共同夢想
財運：觀察龍頭ETF
巨蟹幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：雙魚
獅子座
工作：計劃細節詳細
感情：照顧對方感受
財運：配置資產得當
獅子幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：金牛
處女座
工作：下班適合按摩
感情：兩人甜美相愛
財運：務必謹慎理財
處女幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯
天秤座
工作：逐漸打開心胸
感情：可望走上紅毯
財運：看準投資行情
天秤幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：獅子
天蠍座
工作：不宜爭寵抱怨
感情：能夠接受對方
財運：美容業績效佳
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：天蠍
射手座
工作：不錯創意想法
感情：流露情感之情
財運：不宜有失去感
射手幸運色：綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
魔羯座
工作：交流獲得益處
感情：結識異性友人
財運：提升專業學習
魔羯幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：處女
水瓶座
工作：對人和善熱情
感情：無限愛與包容
財運：掌握未來趨勢
水瓶幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：射手
雙魚座
工作：做事活力增加
感情：新的機會展開
財運：避免過度投資
雙魚幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：上班面帶微笑
感情：默契互動美好
財運：保持樂觀心態
牡羊幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
金牛座
工作：不抱特別期待
感情：寬容對待問題
財運：資金穩定成長
金牛幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：天秤
雙子座
工作：壓力即將解除
感情：感情多彩多姿
財運：不宜過度加碼
雙子幸運色：白色
貴人：獅子
小人：雙子
巨蟹座
工作：需要不斷轉念
感情：擁有共同夢想
財運：觀察龍頭ETF
巨蟹幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：雙魚
獅子座
工作：計劃細節詳細
感情：照顧對方感受
財運：配置資產得當
獅子幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：金牛
處女座
工作：下班適合按摩
感情：兩人甜美相愛
財運：務必謹慎理財
處女幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯
天秤座
工作：逐漸打開心胸
感情：可望走上紅毯
財運：看準投資行情
天秤幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：獅子
天蠍座
工作：不宜爭寵抱怨
感情：能夠接受對方
財運：美容業績效佳
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：天蠍
射手座
工作：不錯創意想法
感情：流露情感之情
財運：不宜有失去感
射手幸運色：綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
魔羯座
工作：交流獲得益處
感情：結識異性友人
財運：提升專業學習
魔羯幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：處女
水瓶座
工作：對人和善熱情
感情：無限愛與包容
財運：掌握未來趨勢
水瓶幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：射手
雙魚座
工作：做事活力增加
感情：新的機會展開
財運：避免過度投資
雙魚幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：水瓶
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。