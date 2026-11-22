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已故金馬獎最佳導演張毅，跟老婆楊惠姍牽手四十年，不過兩人搭上線時，張毅其實跟作家老婆蕭颯還維持婚姻關係，三角戀情曝光後，蕭颯還在報紙登上了〈寫給前夫的一封信〉，揭露自己婚姻遭遇，輿論壓力也使得張毅、楊惠姍直接退出演藝圈，轉職經營琉璃工房。張毅1985年靠電影《我這樣過了一生》得到金馬最佳導演，女主角楊惠姍獲封影后，張毅的老婆蕭颯更是獲頒最佳改編劇本，完全就是電影圈最強組合，然而這段感情卻油然生變，因為本來跟蕭颯結婚多年的張毅居然出軌了！1986年，蕭颯在《我的愛》上映前夕，在報紙上刊登了〈寫給前夫的一封信〉，連續兩天全版篇幅公開自己遭遇，她在信中寫下「我甚至可以預言，她會是個好妻子，因為她會更小心的維護辛苦奪來的東西」，雖然沒有指名道姓，不過把自己、張毅、楊惠姍之間的三角關係寫的超清楚，輿論壓力瞬間炸鍋。婚外情風波爆發後，張毅、楊惠姍最後選擇退出電影圈，1987年一起創立琉璃工房，不過他直到2000年才跟蕭颯辦離婚，後來張毅、楊惠姍才低調結婚。2015年，蕭颯受訪時曾透露，其實自己花了很久才從婚姻背叛中走出來，現在兩人關係並不是大家所想的水火不容。張毅在2020年11月1日離世，在動心臟支架手術時輸血感染，住進加護病房搶救後不治，享壽69歲，根據了解他一直都有心血管問題，過去也曾多次心肌梗塞，沒能度過生命的難關令人遺憾。