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《最後生還者》2013年問世 末日冒險成PlayStation經典

▲2013年，初代《最後生還者》才剛發行，憑藉劇情、角色塑造與遊戲體驗獲得大量好評。（圖／維基百科）

PS4、Xbox One接力登場 2013年開啟主機世代轉換

▲PS4在2013年11月推出，與《GTA 5》共同象徵電玩圈重要的世代轉換時刻。（圖／取自PS官網）

全球玩家苦等13年，Rockstar Games《俠盜獵車手6》（GTA 6）終於正式上市，回頭看2013年，當時不只《GTA 5》剛推出，PS4、Xbox One 也正準備開啟新世代主機戰，許多如今熟悉的經典作品，同樣在那一年誕生，電玩圈與現在相比可說是另一個時代。2013年6月14日，Naughty Dog 推出《最後生還者》，玩家跟著喬爾、艾莉在末日世界展開旅程，憑藉劇情、角色塑造與遊戲體驗獲得大量好評，後續更推出重製版、續作及真人影集，成為 PlayStation 代表性作品之一。同年11月，Sony 推出 PS4、微軟也推出 Xbox One，正式揭開新世代主機序幕，PS4 在北美11月15日上市，首日銷量就突破100萬台，當時玩家搶著升級主機、體驗新畫面與新遊戲，堪稱電玩圈重要的世代轉換時刻。此外，2013年還有《寶可夢 X／Y》、《刺客教條4：黑旗》、《BioShock Infinite》等作品推出，當年玩家可能還在PS3、Xbox 360上探索洛聖都，或等待新主機到貨，如今13年過去，《GTA 6》也終於接棒登場，讓不少老玩家感嘆時間飛逝。