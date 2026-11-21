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▲後方騎士緊緊跟隨賴瑞隆車隊，車燈在夜色中連成一線。三民街頭拉出一條綿延不絕的「應援長龍」。(圖／翻攝畫面)

高雄市長候選人賴瑞隆鐵人車掃不停歇！「隆捲風號」20日晚間開進三民，沿途鄉親在道路兩側排排站，從一個路口接到下一個路口。車隊轉過街角，前方又是一整排揮手的鄉親，後方騎士緊緊跟隨，車燈在夜色中連成一線。三民街頭拉出一條綿延不絕的「應援長龍」。市民一條龍挺賴瑞隆，創下高雄選戰罕見的壯觀場面。賴瑞隆在立委李昆澤、議長康裕成、市議員何權峰、鄭孟洳、張博洋的陪同下，由三塊厝後援會出發，會長伍進昌特別送上粽子，祝福車掃一路順利。沿途有人吹起泡泡、送上自製飄帶，年輕朋友高舉五號造型氣球，紛紛拿起手機拍下車隊經過的畫面。也有鄉親亮出自製手板「5你5我」、揮舞旗幟，祝福高票當選，使三民區街頭宛如一場城市嘉年華。賴瑞隆在車上舉起「我是你的隆捲風」手板，向沿途鄉親致意。車隊經過時，一位市民一邊揮手，一邊感性的喊出「高雄加油！」，展現對家鄉的熱愛，令人為之動容。賴瑞隆感謝鄉親沿路等候、真心疼惜，表示會拚盡全力，把高雄的下一棒接好，並呼籲市民11月28日出門投票，挺高雄隊進議會。