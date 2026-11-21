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身兼「戒慎恐懼協會」鳳山分會長的高雄市議員林智鴻，將於22日18時在鳳山文衡殿舉辦「鳳山戒慎恐懼之夜」，除該協會會長、立委林俊憲也將到場加持，更由鳳山在地本土饒舌歌手「KE柯蕭」跨刀創作活動主題應援曲《戒慎恐懼》，將由KE柯蕭與林智鴻共同合唱。林智鴻表示，這首歌融入鳳山在地文化與「戒慎恐懼」訴求，但坦言自己選戰行程不斷，還要在車上、睡前運用空檔練唱，挑戰人生RAP首秀「沒想像中容易」，笑稱「希望當晚演出不要出糗！」KE柯蕭是鳳山出生長大，在嘻哈圈已有10年經歷，創作更充滿濃厚在地文化底蘊，2024年受邀成為「賴清德總統就職典禮」表演嘉賓，是有史以來第一位站上該典禮的嘻哈歌手，此次KE柯蕭跨界用嘻哈創作，力圖在最後關鍵時刻，攜手林智鴻喚醒選民「戒慎恐懼」，除了打造林智鴻的「嘻哈首秀」，更是KE柯蕭首度替政治人物創作，盼能一舉助攻林智鴻挑戰自我，打破鳳山20年1號都落選的「1號魔咒」，成功「破圈」。林智鴻盼在選前最後時刻能用《戒慎恐懼》這首歌獻給鳳山 ，也更希望在「戒慎恐懼祖師爺」林俊憲加持下，能讓「戒慎恐懼」成為鳳山鄉親的共同語言，盼能藉此守住議會過半的關鍵一席，進而協助未來入主市府的市長候選人賴瑞隆推動市政。