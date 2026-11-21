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43歲八點檔男星陳彥廷與小16歲的女星呂璦唯結婚5年，今年5月公開懷孕喜訊，陳彥廷昨（20）日發文報喜，表示兒子已於本月17日平安出生，曬出一家三口的合照，坦言親眼見到寶寶，還是有些不敢相信：「很難相信我的人生當中居然有個兒子了！」陳彥廷在貼文中寫下「我們的兒子誕生了」，也感嘆「母子均安」這四個字，是當下最深的盼望。他沒忘了向老婆道謝：「最最辛苦的是我的老婆，無比敬佩！萬分感謝！」盼她產後恢復順利，也笑說夫妻倆現在正努力學習當新手爸媽，迎接兒子加入這個家。照片中，夫妻倆靠在嬰兒床旁對鏡頭微笑，兒子裹著被子睡得安穩；另一張則是呂璦唯把寶寶抱在懷裡，兩人不約而同低頭看著孩子。呂璦唯也在IG分享，兒子17日清晨出生，體重剛好3000公克。她回憶當天半夜突然破水，喊了一聲，陳彥廷就從書房跑出來，一邊安撫她別緊張，一邊準備出門，夫妻倆隨即拎著待產包趕往醫院。陳彥廷曾演出民視八點檔《大時代》、《市井豪門》，也參與《四月望雨》、《寶島一村》等舞台劇，現為國立臺灣藝術大學戲劇學系專任副教授兼系主任。呂璦唯則曾演出《戲說台灣》，兩人2021年求婚成功，因疫情延至隔年舉辦婚禮。今年520，夫妻倆以「2+1=3」配上超音波照宣布懷孕，如今也終於把當時的預告拍成了一家三口的全家福。