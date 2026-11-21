全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）終於在11月19日正式上市，不少玩家已經迫不及待進入罪惡都市（Vice City）展開冒險，沒想到遊戲才剛推出，就有人遇到進度遺失的問題！其實《GTA 6》雖然支援自動存檔，但並非隨時都會儲存進度，玩家在執行任務、遭到警方追捕時，也可能無法手動存檔，加上遊戲最多提供15個手動存檔欄位，若沒有妥善管理，恐怕得重新挑戰已經完成的任務。《NOWNEWS今日新聞》整理《GTA 6》存檔3大注意事項，以及 PS5、Xbox 手動存檔操作方式。
《GTA 6》玩家進度突然消失！自動存檔不是隨時都會啟動
根據國外遊戲媒體《Video Games Chronicle》（VGC）報導，《GTA 6》上市後，已有部分玩家反映遊戲進度遺失，明明完成多項任務，重新進入遊戲卻發現必須從更早的進度開始，讓不少人開始研究遊戲的存檔機制。事實上，《GTA 6》確實設有自動存檔功能，但觸發頻率沒有想像中頻繁。
系統通常會在完成重要主線任務、部分支線任務後自動儲存，並不代表玩家在開放世界探索、購買物品或完成其他活動時，進度都會立即保存。有玩家反映，即使已經完成主線任務，自動存檔仍未正常更新。目前尚無法確認相關情況是否屬於普遍性問題，因此建議玩家不要完全依賴自動存檔，最好養成定期手動儲存的習慣。
《GTA 6》存檔3大注意事項！任務中不能存、最多15個欄位
📌注意事項1：執行任務、遭到警方追捕時不能手動存檔
《GTA 6》並非任何時候都能手動存檔，玩家正在執行主線任務時，存檔選項通常會呈現灰色，無法使用。此外，遭到警方追捕、進入戰鬥等特殊狀態，也可能暫時禁止存檔。建議玩家在任務開始前或結束後，回到自由探索狀態再手動儲存。
📌注意事項2：提供15個手動存檔欄位，別只依賴自動存檔
《GTA 6》提供15個手動存檔欄位，並設有自動存檔功能。玩家可以利用不同欄位保留重要劇情進度，例如進入新章節前先建立獨立存檔，避免想回頭體驗其他選擇時，只能從頭開始遊玩。值得注意的是，若玩家讀取較早的手動存檔，系統可能覆蓋原本的自動存檔，因此建議交替使用不同欄位，避免遺失重要進度。
📌注意事項3：完成的劇情任務不能直接重玩，存檔更重要
與前作《GTA 5》不同，《GTA 6》上市初期沒有提供獨立的劇情任務重玩功能。這代表玩家若想重新體驗某段劇情、嘗試不同選擇，可能必須讀取先前保留的手動存檔。因此，建議玩家在每個章節開始及結束時分別存檔，並保留部分欄位作為日常遊玩使用，才能兼顧劇情收藏與後續探索。
《GTA 6》PS5、Xbox怎麼手動存檔？3步驟一次看
《GTA 6》手動存檔方式並不複雜，玩家只要在可以自由探索、沒有執行任務的狀態下，透過遊戲選單操作即可。如果玩家想讀取先前的遊戲進度，也可以在同一個選單中選擇「Load Game（載入遊戲）」，挑選指定存檔重新開始。
📌開啟遊戲選單：PS5玩家按下控制器的「Options」按鍵；Xbox玩家則按下「Menu」按鍵。
📌進入遊戲設定：選擇「Game（遊戲）」選項。
📌儲存進度：點選「Save Game（儲存遊戲）」，再選擇想使用的存檔欄位。
另外要注意，若玩家在《GTA 6》中啟用作弊碼，遊戲也會限制儲存進度，必須退出作弊狀態並重新進入遊戲，才能恢復正常存檔功能。建議玩家在嘗試特殊玩法前，先保留一份正常存檔，才不會因為一時貪玩，讓辛苦累積的遊戲進度付諸流水。
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根據國外遊戲媒體《Video Games Chronicle》（VGC）報導，《GTA 6》上市後，已有部分玩家反映遊戲進度遺失，明明完成多項任務，重新進入遊戲卻發現必須從更早的進度開始，讓不少人開始研究遊戲的存檔機制。事實上，《GTA 6》確實設有自動存檔功能，但觸發頻率沒有想像中頻繁。
系統通常會在完成重要主線任務、部分支線任務後自動儲存，並不代表玩家在開放世界探索、購買物品或完成其他活動時，進度都會立即保存。有玩家反映，即使已經完成主線任務，自動存檔仍未正常更新。目前尚無法確認相關情況是否屬於普遍性問題，因此建議玩家不要完全依賴自動存檔，最好養成定期手動儲存的習慣。
📌注意事項1：執行任務、遭到警方追捕時不能手動存檔
《GTA 6》並非任何時候都能手動存檔，玩家正在執行主線任務時，存檔選項通常會呈現灰色，無法使用。此外，遭到警方追捕、進入戰鬥等特殊狀態，也可能暫時禁止存檔。建議玩家在任務開始前或結束後，回到自由探索狀態再手動儲存。
📌注意事項2：提供15個手動存檔欄位，別只依賴自動存檔
《GTA 6》提供15個手動存檔欄位，並設有自動存檔功能。玩家可以利用不同欄位保留重要劇情進度，例如進入新章節前先建立獨立存檔，避免想回頭體驗其他選擇時，只能從頭開始遊玩。值得注意的是，若玩家讀取較早的手動存檔，系統可能覆蓋原本的自動存檔，因此建議交替使用不同欄位，避免遺失重要進度。
📌注意事項3：完成的劇情任務不能直接重玩，存檔更重要
與前作《GTA 5》不同，《GTA 6》上市初期沒有提供獨立的劇情任務重玩功能。這代表玩家若想重新體驗某段劇情、嘗試不同選擇，可能必須讀取先前保留的手動存檔。因此，建議玩家在每個章節開始及結束時分別存檔，並保留部分欄位作為日常遊玩使用，才能兼顧劇情收藏與後續探索。
《GTA 6》PS5、Xbox怎麼手動存檔？3步驟一次看
《GTA 6》手動存檔方式並不複雜，玩家只要在可以自由探索、沒有執行任務的狀態下，透過遊戲選單操作即可。如果玩家想讀取先前的遊戲進度，也可以在同一個選單中選擇「Load Game（載入遊戲）」，挑選指定存檔重新開始。
📌開啟遊戲選單：PS5玩家按下控制器的「Options」按鍵；Xbox玩家則按下「Menu」按鍵。
📌進入遊戲設定：選擇「Game（遊戲）」選項。
📌儲存進度：點選「Save Game（儲存遊戲）」，再選擇想使用的存檔欄位。
另外要注意，若玩家在《GTA 6》中啟用作弊碼，遊戲也會限制儲存進度，必須退出作弊狀態並重新進入遊戲，才能恢復正常存檔功能。建議玩家在嘗試特殊玩法前，先保留一份正常存檔，才不會因為一時貪玩，讓辛苦累積的遊戲進度付諸流水。