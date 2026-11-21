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國民黨台北市議員秦慧珠近日因接連批評台北市長蔣萬安及市府團隊，引發藍營內部反彈，昨（20）日遭黃復興黨部解除常委職務，甚至宣布不再支持她參選公職。對此，台灣青年民主協會理事張育萌痛批，國民黨為了此次大選，從黨中央到地方已陷入集體瘋狂，他更犀利諷刺：「蔣經國再世，大概也會被開除黨籍。」張育萌指出，1994年新黨崛起，外省票、深藍軍都被吸走，所以黃復興在台北6個議員選區全軍覆沒；當時，台北市黨部提名的秦慧珠當選了，她跑去找黃復興黨部當時的主委楊亭雲上將，自告奮勇表態願意照顧所有台北的黃復興黃國樑黨員，還有所有榮民榮眷。這也是為什麼，秦慧珠昨日會說，當「黨難」全軍覆沒的時候，只有她一個人挺身而出。接著，張育萌提到，宣布解除秦慧珠的人，是黃國樑黨部主委叫廖旭東，「上級開除下級也就算了，等於今天秦慧珠是被她平行的同事解職了」。此外，去年大罷免，秦慧珠為了救徐巧芯和王鴻薇，自掏腰包辦了17場活動，最後一場是黃復興黨員座談會，蔣萬安也有來。結果，現在秦慧珠有難，徐巧芯卻向選民喊話說：「選票是你能夠做出神聖決定的最終武器。」更讓張育萌傻眼的是，秦慧珠被開鍘後受訪，直接放棄幫自己拉票，她大概知道黃復興系統已經瘋到不可能回頭了，乾脆呼籲集中選票支持7號許原榮。當晚她還公開自己在10月5日寫給黃國樑黨員的信，文中用了詩人臧克家的《老黃牛》：「老牛亦解韶光貴，不待揚鞭自奮蹄。」而這首詩，是韓國瑜掛在辦公室的詩。「這個黨從黨中央到地方，已經選舉選到集體瘋狂。」張育萌表示，講真話就叫親痛仇快，蔣萬安這隻母雞在黃金週跑去跟別黨合體，放任小雞自生自滅，欸，還不准小雞抱怨；連議員監督市政，這種天經地義的事，都會因為不肯護航蔣萬安，被掃地出門。這讓他也忍不住大酸：「蔣經國再世大概也會被開除黨籍。」