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管中閔批國發基金爭議 酸蘇巧慧：新北交給她「嘴巴都流油」

李四川引用《公司法》第8條 質疑蘇巧慧「九次說謊」

管中閔再提張淑娟爭議 批蘇巧慧至今未道歉

昔日行政院戰友合體 管中閔讚李四川領導力、執行力

九合一選舉進入最後倒數，國民黨新北市長候選人李四川今（21）日邀請前台大校長管中閔，前往中和勝利市場掃街拜票。針對民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族公司涉及國發基金投資爭議，曾任國發會主委的管中閔批評，法律不可能面面俱到，很多事情取決於當事人的自律，更質疑蘇巧慧尚未掌握行政權力，家族就已出現相關爭議，「今天想想看，你再把整個新北市這塊肥肉交到她手上，你看她會吃成什麼樣子？我告訴你，嘴巴都流油了。」李四川則引用《公司法》第8條，反批蘇巧慧對妹妹是否為公司負責人的說法，質疑她「說了九次的謊話」。針對蘇巧慧家族公司獲得國發基金近2000萬元投資，以及民進黨政府認為未涉及《公職人員利益衝突迴避法》的說法，管中閔表示，這是民進黨一貫的手法，「所有的事情碰到他們都沒有問題」。此事應分成兩個層面討論，首先是相關人士是否屬於《公職人員利益衝突迴避法》規範的關係人，相信法律界人士自有判斷；但他也強調，所有法律都不可能完備，很多事情仍取決於當事人的自律。管中閔表示，自己與李四川都曾在行政院任職，對於與自身有關的關係人，甚至關係更遠一些的人士，都會避免讓他們接觸與政府有關的事務，相信李四川也抱持相同態度，不可能發生如此離譜的事情。管中閔進一步質疑，蘇巧慧尚未掌握行政權力，僅是父親蘇貞昌曾擔任行政院長，就出現相關爭議，「今天想想看，你再把整個新北市這塊肥肉交到她手上，你看她會吃成什麼樣子？我告訴你，嘴巴都流油了。」針對蘇巧慧再度表示妹妹蘇巧純並非曠世智能公司負責人，以及李四川競選辦公室日前質疑蘇巧慧已是第九次說謊，李四川表示，父親曾留給他一句話，「做人要老實，做事要認真」，他始終認為，一個人做錯事情沒有關係，改過就好，但若做錯事情卻一再說謊，就是不老實。李四川呼籲新北市民，可以拿出手機搜尋《公司法》第8條，了解股份有限公司負責人的法律定義。他指出，曠世智能是股份有限公司，依照《公司法》第8條規定，股份有限公司的董事就是公司負責人。李四川質疑，蘇巧慧本身具有律師背景，不可能不知道相關法律規定，卻仍對外表示妹妹不是公司負責人，痛批「竟然可以說九次的謊話，這一種不老實，不好」，更反問「這種人我們可以把新北市交給她嗎？」此外，媒體詢問，管中閔先前曾批評蘇巧慧在張淑娟遭抹黑事件中扮演幫兇，並提及自己過去遭指控論文抄襲的爭議，蘇巧慧至今仍未道歉，對此有何看法？管中閔表示，不道歉是民進黨慣用的手法，總想用幾句話就將過去做錯的事情推開。他批評，蘇巧慧過去在尚未掌握行政權力時，就曾參與他所指控的迫害事件，包括張淑娟以及自己當年擔任教授時的遭遇。管中閔質疑，若未來將行政權力交到這些人手中，恐怕會發生更加離譜的事情，並稱每個人都可能成為遭受迫害的對象。談及此次特別邀請管中閔陪同掃街，李四川表示，兩人過去在行政院是好同事、好戰友，管中閔不僅是《大學的脊樑》作者，也是中央研究院院士，在國內外學術界具有重要地位，其做事原則與自己從事工程的理念相近，非常感謝管中閔撥空前來加油打氣。管中閔則表示，過去在行政院共事期間，就相當佩服李四川的領導能力與執行力，認為在當時的內閣中首屈一指。後來李四川前往高雄、再回到台北市服務，也持續在各方面做出指標性成績。得知李四川投入新北市長選舉後，就一直希望有機會陪同掃街，除了表達個人支持，也希望傳達過去行政院老同事、老朋友對李四川的鼓勵。