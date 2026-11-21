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▲台中市文心路因「洋流號」掃街的緣故，原本的4線道只剩1線可以通行。（圖／翻攝沈伯洋YT，2026.11.21）

高中生怨宣傳車音量過大 網路掀兩派論戰

▲台中文心崇德路口，因洋流號車隊掃街經過2次，聚集最多「小水滴」。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.21）

參與人潮遠超乎預期 競總致歉承諾檢討

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（20）日下午南下台中，與民進黨台中市長候選人何欣純合體造勢並進行車隊掃街；然而車掃時段正值週五放學與下班尖峰，路線又行經平時車流量龐大的文心路，造成嚴重交通壅塞，引發用路人與家長怨聲載道。對此，何欣純競選總部發言人、台中市議員陳淑華今（21）日上午在社群平台公開致歉，坦言因參與人潮超乎預期，雖已留設通道仍造成用路人不便，規劃有失妥善之處團隊責無旁貸，將會虛心檢討。沈伯洋與何欣純昨日舉辦的「洋流‧欣潮」車隊掃街活動，於下午3點55分自北區元保宮出發，原訂傍晚5點30分抵達終點文心森林公園。不過，由於車掃大部分路段集中在車流密集的文心路，加上沿途不時有熱情支持者駕車或騎車自「洋流號」左右兩側切出打招呼，導致車隊行進速度受阻，最終延誤約20分鐘才抵達目的地。這趟車掃路線全長約18公里，綠營原本規劃分段由各選區市議員候選人協助引導，但因現場湧入大量人潮，又碰上放學與下班尖峰，導致周邊交通大打結；不僅文心國小家長反映難以接送學童、文華高中學生放學一度受阻於校門口，大批搭乘台中捷運前來應援或準備轉往烏日造勢晚會的支持者「小水滴」，也擠爆多個捷運站出口，讓不少通勤族直呼進不了站、搭不上車。部分在地用路人指出，文心路原本有4線車道，但部分路段卻出現臨時違停車輛佔用1道、宣傳車隊佔用1道、臨時起意加油車輛再佔用1道的情況，導致一般車輛僅剩最內側的左轉專用道可通行，支持者眼中的「萬人空巷」盛況，卻讓當地用路人苦不堪言。車掃結束後，相關交通狀況隨即在網路社群引發熱烈討論。部分文華高中學生反映，宣傳車隊經過時擴音音量過大，影響校園安寧；也有網友留言批評「明知這時段文心路一定很多車，還這樣規劃真的很故意」、「偏偏選在週五下班下課時間掃街，真的是找黑耶」。不過，另一派支持者則出面緩頰，認為大型選舉造勢期間難免出現短暫交通陣痛，留言反駁「上次我被江啟臣掃街塞到也沒講話」、「對手陣營網軍眼紅而已」，雙方在網路上各執一詞、掀起論戰。面對地方民眾與通勤族的不滿聲音，何欣純競選總部發言人、台中市議員陳淑華今早於社群平台「Threads」發文公開致歉。她說明，昨日車掃活動約在下午4點放學後正式展開，由於現場參與人潮遠超乎團隊預期，即便事前已留設通道，仍造成路段壅塞與用路通行不便；她強調「我們責無旁貸，必定虛心檢討」，承諾未來將避免再造成市民通行困擾，並代表活動規劃團隊向所有受影響的民眾致上最深歉意，同時感謝辛苦維持交通秩序的警察同仁。