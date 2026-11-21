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冬天騎機車要穿幾件才不會冷？專家揭正確穿法

在冬天騎車要把握的概念是「洋蔥式三層」穿法，只要三層就夠，但是最外層一定要擋風！

第一層「貼身排汗」、第二層「保暖」、第三層「防風防潑水」

純棉的T恤，在流汗濕掉後都會很冷

▲冬天騎機車通勤，其實只要穿對方法只要「三層」就足夠，貼身層、保暖層及防風層缺一不可！（示意圖／記者葉政勳攝）

5種冬天NG穿法曝光：超多機車族犯錯

包括「穿很厚的棉質帽T，吸汗後不會乾，反而騎到一半更冷」、「外套拉鍊只拉一半，冷風直接從胸口灌進去」、「戴毛線手套完全不防風，手指冰凍穿再多都沒用」、「冬天還在穿短襪、九分褲，腳踝露出直接成為漏風點」、「全身都穿黑色晚間騎車危險，深色衣服在晚上不容易被看見。」