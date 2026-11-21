最近大陸冷氣團一波接著一波來，今（21）日氣溫清晨甚至降到12度，不少人早上出門冷到發抖，但又要騎車出門上班也沒辦法！那麼到底冬天騎機車要穿幾件、怎麼穿才是正確的？知名汽機車和精品配件品牌「XILLA狗吉拉」就推薦「洋蔥式三層」穿法，指出冬天騎車只要三層就一定足夠，根本不需要包得跟肉粽一樣，而且還有5大NG穿搭法，也是很多機車族都會犯錯，才導致不管怎麼穿騎車都還是超冷的情況出現。
冬天騎機車要穿幾件才不會冷？專家揭正確穿法
「XILLA狗吉拉」表示，冬天騎機車最常見的情況就是，出門前感覺穿很多了，但上路之後就覺得四處都在灌風，到了公司又一身汗，脫外套時整個人冷到發抖，問題根本不是穿不夠厚，而是穿的方式根本不對。在冬天騎車要把握的概念是「洋蔥式三層」穿法，只要三層就夠，但是最外層一定要擋風！
「XILLA狗吉拉」說，正確的穿法應該是第一層「貼身排汗」、第二層「保暖」、第三層「防風防潑水」；第一層貼身層的部分，應該穿排汗衣、發熱衣、羊毛內層的衣服，主要是要排汗保持乾爽，純棉的T恤，在流汗濕掉後都會很冷；第二層保暖層則是要穿刷毛、薄羽絨背心或者毛衣，這一層功能是要留著體溫，並不是直接穿上厚重的外套，因為這樣騎車手臂很難活動。
最後第三層則是防風層，這時候就要穿上防風外套、騎士外套等，不要穿針織外套、網眼外套等，風會直接灌進去，這層主要就是要擋風、防潑水。有了這三層之後，再按照各別怕冷的地方加強，像是脖子、胸口、手腳等四個漏風點的補強，冬天通勤就會舒服很多。
5種冬天NG穿法曝光：超多機車族犯錯
「XILLA狗吉拉」也提到幾個選衣服的技巧，像是第二層的衣服可以選擇有拉鏈式的衣服，一進到辦公室就可以拉開散熱；而且其實穿得太厚，會讓轉頭看後方便困難，變換車道記得要提前確認後照鏡；冬天天色現在也暗得早，記得晚上騎車若穿著深色衣物的人，車輛都可以加入反光元素讓人看見你。
除了正確穿法，「XILLA狗吉拉」也分享5種冬天穿搭錯誤，是很多機車族都會犯錯的地方，包括「穿很厚的棉質帽T，吸汗後不會乾，反而騎到一半更冷」、「外套拉鍊只拉一半，冷風直接從胸口灌進去」、「戴毛線手套完全不防風，手指冰凍穿再多都沒用」、「冬天還在穿短襪、九分褲，腳踝露出直接成為漏風點」、「全身都穿黑色晚間騎車危險，深色衣服在晚上不容易被看見。」只能說，冬天穿搭非常重要，一不小心著涼就是大感冒，機車族千萬要顧好自己的身體！
我是廣告 請繼續往下閱讀
「XILLA狗吉拉」表示，冬天騎機車最常見的情況就是，出門前感覺穿很多了，但上路之後就覺得四處都在灌風，到了公司又一身汗，脫外套時整個人冷到發抖，問題根本不是穿不夠厚，而是穿的方式根本不對。在冬天騎車要把握的概念是「洋蔥式三層」穿法，只要三層就夠，但是最外層一定要擋風！
「XILLA狗吉拉」說，正確的穿法應該是第一層「貼身排汗」、第二層「保暖」、第三層「防風防潑水」；第一層貼身層的部分，應該穿排汗衣、發熱衣、羊毛內層的衣服，主要是要排汗保持乾爽，純棉的T恤，在流汗濕掉後都會很冷；第二層保暖層則是要穿刷毛、薄羽絨背心或者毛衣，這一層功能是要留著體溫，並不是直接穿上厚重的外套，因為這樣騎車手臂很難活動。
5種冬天NG穿法曝光：超多機車族犯錯
「XILLA狗吉拉」也提到幾個選衣服的技巧，像是第二層的衣服可以選擇有拉鏈式的衣服，一進到辦公室就可以拉開散熱；而且其實穿得太厚，會讓轉頭看後方便困難，變換車道記得要提前確認後照鏡；冬天天色現在也暗得早，記得晚上騎車若穿著深色衣物的人，車輛都可以加入反光元素讓人看見你。
除了正確穿法，「XILLA狗吉拉」也分享5種冬天穿搭錯誤，是很多機車族都會犯錯的地方，包括「穿很厚的棉質帽T，吸汗後不會乾，反而騎到一半更冷」、「外套拉鍊只拉一半，冷風直接從胸口灌進去」、「戴毛線手套完全不防風，手指冰凍穿再多都沒用」、「冬天還在穿短襪、九分褲，腳踝露出直接成為漏風點」、「全身都穿黑色晚間騎車危險，深色衣服在晚上不容易被看見。」只能說，冬天穿搭非常重要，一不小心著涼就是大感冒，機車族千萬要顧好自己的身體！