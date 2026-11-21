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▲歐陽娜娜哽咽許願，希望海峽能變窄，讓思念的人牽手回家。（圖／翻攝自微博＠LiveMusic現場）

長年在中國發展演藝事業的台灣女星歐陽娜娜，近日登上中國音樂節目《聲生不息·天涯共此時》舞台，她在開場獨白時，談及自己出生在中國的爺爺與外公，更含淚許願「希望海峽有一天能變窄」，讓思念的人能牽手回家。歐陽娜娜深情表達親中立場，這讓不少台灣人看不下去，狠酸歐陽娜娜惺惺作態，甚至調侃這是她演技最好的時刻。《聲生不息·天涯共此時》昨日播出首集，歐陽娜娜身穿淡粉色襯衫搭配鵝黃色長裙，獨自站上聚光燈下，在演唱歌曲〈當我們一起走過〉之前，她娓娓道出外公傅德澤與爺爺歐陽林生的往事。歐陽娜娜說，外公傅德澤是四川人，總愛用四川口音叫她的名字，歐陽林生則出生在江西，經常叮囑她要「守住根」。接著，歐陽娜娜開始泛淚，哽咽感嘆：「爺爺跨過這灣海峽，花了40年。如今到我站在這裡，又過去了40年。那道海峽過了這麼久，一直還在。可我來來回回這麼多次，我總想著，有一天它會變窄，窄到想念的人，能牽著手，一起走過。窄到像身邊的一道門檻，一抬腳，就能回家。」歐陽娜娜深情表達自己的親中立場，現場的中國藝人與粉絲都為她拍手叫好，但這畫面看在台灣人眼裡，格外不是滋味，不少人紛紛留言猛酸她太過矯情：「這可能是她這輩子演技最好的時候」、「說真的兩岸都開放那麼久了，又沒人擋他們，在矯情什麼」、「拜託妳回去當中國人，不用勉強拿台灣護照」。不過也有部分粉絲認為，她只是在表達自己的立場，捍衛歐陽娜娜的言論自由，另外，也有觀眾誇獎歐陽娜娜唱功進步了。而節目《聲生不息·天涯共此時》的宗旨就是以音樂為橋樑，促進兩岸音樂文化交流與情感共鳴，所以經常邀請台灣歌手去表演，任賢齊也是該節目的常駐嘉賓，TANK與曾沛慈則參與本季演出。