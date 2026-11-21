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▲Kiwi姐姐透露台達電已從1625元跌至917元。（圖／Kiwi姐姐Threads@kiwiwihi）

近日台股重挫讓不少投資人哀嚎一片，兒童台主持人「Kiwi姐姐」今年9月曾發文透露，原本想買台積電卻誤買成台達電，以股價1,625元進場。當時有不少人安慰她：「妳買在低點啦！」不料昨（20）日她再度發文苦笑，短短2個月台達電的股價已暴跌至917元，讓她無奈直呼：「到底什麼時候該上車？什麼時候又該下車？」貼文引來許多人留言。Kiwi姐姐今年9月透露自己心血來潮想買幾股台積電，當下她開心向老公分享：「耶！我成功買到了。」未料對方一問股價多少，才發現自己竟買成了台達電，並以股價1625元入手。貼文一出，不少人留言安慰她：「這個放久會漲，不錯的股票啦」、「台達電也不錯，現在相對低點」、「這價位很不錯」、「恭喜買到低點。」然而近日台股連日重挫，昨（20）日加權指數終場暴跌2,393.60點、收在36,033.29點，改寫史上第3大收盤跌點，短短五個交易日更累積狂瀉超過7,000點，讓不少投資人心痛。而Kiwi姐姐發文嘆：「股票綠油油，到底什麼時候該上車？什麼時候又該下車？」文中她還透露台達電已從1625元跌至917元，哭笑不得地向網友發問：「所以我今天是不是可以再買一點？」對於台股連日重挫，金管會表示，已綜合考量目前整體市場環境及國際政經情勢，採行適當穩定措施，亦將持續緊盯國內外股市變化，維護資本市場秩序與投資人權益。