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美國總統川普20日在白宮記者會上，再度公開呼籲輝達讓前執行長黃仁勳回鍋，「輝達如果夠聰明，就應該接受他的道歉」。不過就在前一天，美國政府倫理辦公室公布的最新財務申報顯示，川普9月仍持續買進輝達股票，讓外界關注川普手上的輝達持股，以及近期輝達股價重挫對他的影響。根據這份申報，川普9月買進最多26.5萬美元（約新台幣850萬元）的輝達股票，同月賣出最多1.5萬美元，時間點就在黃仁勳與疑似中國間諜女子的關係曝光前幾週。川普當月一共進行751筆金融交易，其中5筆是輝達股票。此外，川普8月也曾買進最多160萬美元的輝達股票。事實上，輝達早已是川普的主要持股之一。《華盛頓郵報》檢視申報資料後指出，川普截至8月底持有的輝達股票，價值介於1,300萬至6,200萬美元，遠高於2024年底的61.5萬至130萬美元。CNBC也報導，輝達已躍升川普個人前三大持股。不過，隨著黃仁勳辭職，輝達股價一路重挫。輝達9月股價約在210至230美元之間，如今已跌到約128美元，等於川普9月買進的部位，帳面上縮水約4成。不只輝達，川普持股的川普媒體科技集團（DJT），在期中選舉後也跌到歷史新低，川普的估計身價在選後累計縮水超過2億美元。川普日前更在社群上把股市重挫怪罪民主黨，直言「你們的401(k)因此縮水了」。川普手上的輝達交易，也曾引發外界質疑。CNBC報導，川普的投資帳戶在5月18日賣出價值50萬至100萬美元的輝達股票，當天正是川普和黃仁勳一同訪中返美後的第一個週一。而《紐約時報》先前報導，國務卿魯比歐早在5天前就曾向川普簡報黃仁勳的情資，但川普已否認曾聽取相關簡報。對此，白宮發言人表示，川普的投資組合由獨立顧問管理，川普本人不會介入，目前公開資料也未顯示川普曾指示這些交易。不過，美國總統在任期間是否應把資產交給盲目信託，法律並無強制規定，川普選擇把資產交給子女管理的信託，外界認為這種做法無法完全切斷他對投資內容的知情權。